TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bursa'da temaslarda bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'nın İznik ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

Partisinin İznik ilçe binası açılışına katılan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, yakın zamanda af çağrısında bulunduklarını, bunun siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu ifade etti.

"Affet Türkiye'm" çağrısında bulunduklarını belirten Sarıgül, "Toplumsal barış için affet Türkiye'm. Kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm. 250 bin kader mahkumu bunu bekliyor. Bu noktada da yarı açık cezaevlerinde bulunan 90 binin üzerindeki kader mahkumunun bu çalışma sonucu süreleri uzatıldı. Bunun için de son derece mutluyum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üretildikten sonra yerli otomobil TOGG'u kullanacağını ve ekonomik milliyetçilik yapacaklarını ifade eden Sarıgül, "Ancak Sayın Bakana da bir çağrım var. Sayın Bakanımız lütfen açıklama yapın, TOGG çıktıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında bir tek yabancı araba görmek istemiyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşları yerli malı yurdun malı demeli ve TOGG'u kullanmalı." dedi.

Mustafa Sarıgül, muhalefet partileri tarafından kurulan 6'lı masaya ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan 15-16 sene aynı kabinede görev yapan dava arkadaşları. Zaman zaman fikir ayrılıklarına demek ki düşebiliyorlar. Şunu bilmek lazım ki kurulacak olan masalar bir kere 'Anayasanın ilk 4 maddesi değişmez' demeliler. 'İnançlara saygılı laiklikten vazgeçmeyiz' demeliler. 'Bayrağımızı ve toprağımızı koruyacağız' demeliler. Kurulan masalar Türkiye Cumhuriyeti'nin mutluluğu için olmalı, makam için, mevki için, kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, niçin seçilecek bu olmamalı."

Sarıgül, daha sonra tarihi çini atölyesi ile ilçedeki bazı odalara ziyarette bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.