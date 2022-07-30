Sarıgül'den Iğdır Cezaevi önünden 'genel af' çağrısı - Son Dakika
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Sarıgül'den Iğdır Cezaevi önünden 'genel af' çağrısı

30.07.2022 12:45
Sarıgül'den Iğdır Cezaevi önünden 'genel af' çağrısı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır Cezaevi önünde af çağrısında bulunarak, "Bugün 49'uncu ilimizdeyim. Talebimizin siyasi değil vicdani olduğunu, 250 bin mahkumun bu haberi beklediğini ifade etmek istiyorum.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır Cezaevi önünde af çağrısında bulunarak, "Bugün 49'uncu ilimizdeyim. Talebimizin siyasi değil vicdani olduğunu, 250 bin mahkumun bu haberi beklediğini ifade etmek istiyorum. Bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' kampanyasına katılmaya davet ediyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Partililerin de katıldığı açıklamada, 250 bin kader mahkumunun çıkacak hayırlı haberi beklediğini söyleyen Sarıgül, "Şefkatli devletime, merhametli devletime sesleniyorum. Bizim devletimiz yücedir, vicdanlıdır. İnanıyorum ki, 250 bin kader mahkumunu anneleri, babalarıyla, çocuklarıyla kavuşturacak olan bu kararı yüce Parlamento verecektir. Bütün siyasi partilere çağrım, 250 bin kader mahkumunu anneleri, babaları, çocuklarıyla buluşturalım. Anneler, babalar, çocuklar için 'Affet Türkiye'm'. Bugün 49'uncu ilimizdeyim. Iğdır Cezaevi'nin önünden talebimizin siyasi değil vicdani olduğunu, 250 bin mahkumun bu haberi beklediğini ifade etmek istiyorum. Bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' kampanyasına katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgül'den Iğdır Cezaevi önünden 'genel af' çağrısı - Son Dakika

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