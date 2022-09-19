TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması

19.09.2022 15:00

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, infaz koruma memurlarının, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, infaz koruma memurlarının, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hayatta olan gazilere uzun ömür ve şifa, ebediyete irtihal edenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Mustafa Sarıgül, "Can azizdir ama, candan aziz olan vatandır. Toprakları vatan yapan da şehit ve gazilerdir. Onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Şehit ve gazi maaşlarını artırmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin çok ciddi iç ve dış sorunlarının olduğunu, sınırlarında beka sorunu yaşadığını savunan Sarıgül, "Sekiz ay değil, sekiz saat dahi beklemeye tahammülümüz yok ama iktidar kendi sahasında top gezdiriyor. Seçim için uygun zamanı bekliyor. Meclis'teki muhalefet de seçimden sonra hallederiz modunda geziyor." ifadesini kullandı.

Sarıgül, toplumsal barış affı çağrısı yapmak için gittiği cezaevlerindeki infaz koruma memurlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarına tanık olduğunu vurgulayarak, "İnfaz koruma memurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi lazım." dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı Sensormatic, yoluna 'Securitas Technology' ismiyle devam edecek Sensormatic, yoluna 'Securitas Technology' ismiyle devam edecek Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:38:06. #1.11#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement