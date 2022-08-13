TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

13.08.2022 21:40
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğüne katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğüne katıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sarıgül, partisinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan'ın oğlu Selahattin Eyyüp Doğan'ın sünnet düğününe katıldı.

Büyükalan Mahallesindeki düğün öncesi vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, aileyi tebrik etti.

Mahalle sakinleriyle düğünde vatandaşlarla halay çeken Sarıgül, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, geleneklerin önemine işaret etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Ömer Doğan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı - Son Dakika
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