Mahalle sakinleriyle düğünde vatandaşlarla halay çeken Sarıgül, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, geleneklerin önemine işaret etti.

Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Ömer Doğan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.