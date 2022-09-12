TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması

12.09.2022 13:28

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni eğitim öğretim döneminde bir öğrencinin çantasının ortalama 2 bin 500 liraya dolduğunu belirterek, "Alım gücünün çok düştüğü, yoksulluğun giderek arttığı böyle bir dönemde çocuklarımıza hiç olmazsa bir öğün yemeği ücretsiz vermeliyiz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni eğitim öğretim döneminde bir öğrencinin çantasının ortalama 2 bin 500 liraya dolduğunu belirterek, "Alım gücünün çok düştüğü, yoksulluğun giderek arttığı böyle bir dönemde çocuklarımıza hiç olmazsa bir öğün yemeği ücretsiz vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

Çocukların, ülkenin en değerli varlıkları olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bir velinin çocuğunun okul çantasını tamamen doldurması için 2 bin 500 liraya ihtiyaç var. Bir asgari ücretli ailenin iki çocuğu varsa, bu çantayı nasıl dolduracak, beslenme çantasına neler koyacak. Alım gücünün çok düştüğü, yoksulluğun giderek arttığı böyle bir dönemde çocuklarımıza hiç olmazsa bir öğün yemeği ücretsiz vermeliyiz. Bu yapılmayacak bir şey değil." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, öğretmen maaşlarının da mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Sarıgül, 12 Eylül 1980'in, Türk demokrasi tarihinin en sıkıntılı, en kara günlerinden biri olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin yok edildiğini söyledi.

"12 Eylül'ün hesabı soruldu, 28 Şubat'ı azmettirenlerden hesap sorulmadı" diyen Sarıgül, iktidar olmaları durumunda 28 Şubat'ın arkasındaki odaklardan bunun hesabını soracaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Uysal: Bu İktidar Anlayışını, Bu Yasakçı Zihniyeti 12 Eylül Doğurmuş, 28 Şubat İse Büyütmüştür Uysal: Bu İktidar Anlayışını, Bu Yasakçı Zihniyeti 12 Eylül Doğurmuş, 28 Şubat İse Büyütmüştür MUSTAFA SARIGÜL TÜRKİYE İKİ İTTİFAKA MAHKUM DEĞİLDİR MUSTAFA SARIGÜL TÜRKİYE İKİ İTTİFAKA MAHKUM DEĞİLDİR
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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