TDP Genel Başkanı Sarıgül, Dodurga'yı ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeniden belde statüsü kazanmasının ardından belediye başkanlığı seçimi yapılan Orta ilçesine bağlı Dodurga'yı ziyaret etti.

Belde merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, 3 Temmuz'da yapılan seçimlerde Türkiye Değişim Partisi'nden belediye başkan adayı olan Kamil Erdoğdu'nun evini ziyaret etti.

Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin oy amaçlı olmadığını, vicdan amaçlı olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi'nin ilk seçiminin Dodurga seçimi olduğunu dile getiren Sarıgül, "Nereye gidersem gideyim Dodurga'yı hep anlatacağım. İlkler unutulmaz. Türkiye Değişim Partisi'nin de sandığa girdiği ilk seçim Dodurga'dır. O Dodurga'daki bereketli oylar geleceğin inşallah müjdecisidir." diye konuştu.

Sarıgül, daha sonra aileyle birlikte kurulan yer sofrasında yemek yedi.