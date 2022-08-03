Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda? - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda?

03.08.2022 19:02
Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda?

Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda? Otomerkezi.net'e gidip yerinde gördük! İşte birbirinden farklı araçların fiyatları.

1983'te ikinci el otomobil alım-satımı ile başladığı faaliyetlerine, KIA, ISUZU, SUBARU, CITROEN, KARSAN-HYUNDAI TRUCK bayilikleri ile devam ettikten sonra ikinci el otomobil piyasasında profesyonelleşmenin öncülerinden olan Otomerkezi.net, 90 gün iade opsiyonu ve çeşitli sigorta seçenekleri ikinci el araç alacak ve satacak kişilere önemli hizmetler sunuyor. Peki Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda?

Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda?

Otomerkezi.net'e ulaşmak için buraya tıklayın

İnternet sitesi üzerinden 1 dakika aracınızın plaka, km vb özelliklerini girerek satış bedelini anında görerek işlemlerinize başlayabiliyorsunuz.

Fiyat değerlemesinden sonra ekspertiz raporu ile aracın mevcut durumu yetkililer tarafından teklif iletiliyor. Teklif onayından sonra işlemlerin tamamlanmasıyla 1 saat içerisinde araç bedeline ulaşabiliyor.

İkinci el araç satın almak isteyenler içinse aracın tüm bilgileri Otomerkezi.net üzerinde yer alıyor. Seçtiğiniz aracı çeşitli sigorta paketleri ve hızlı kredi imkanı ile satın alabildiğiniz sistemde, çeşitli koşullar doğrultusunda 90 gün iade opsiyonu bulunuyor.

YORUMLAR
500
Araç Kantarı İmalat ve Satış Adresi Araç Kantarı İmalat ve Satış Adresi TSB Genel Sekreteri Obalı: 'Varlık değerleri hızla artarken, sigorta en önemli güvencemiz' TSB Genel Sekreteri Obalı: 'Varlık değerleri hızla artarken, sigorta en önemli güvencemiz'
Kaynak: Shiftdelete

Sigorta, Tragger, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement