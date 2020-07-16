Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu - Son Dakika

Kırşehir'deki camilerden selanın okunması KIRŞEHİR - Kırşehir'deki camilerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu. Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki selayı Cacabey Meydanı'ndaki vatandaşlar da takip etti.