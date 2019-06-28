Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı
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Türkiye'deki ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

26 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ayhan Erdem, 2018 yılında boğazında ağrı ve yutma güçlüğüyle başlayan sağlık sorunlarının artması üzerine gittiği Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde, böbreklerinin işlevini bitirdiğini öğrendi.

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AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ayhan Erdem, 2018 yılında boğazında ağrı ve yutma güçlüğüyle başlayan sağlık sorunlarının artması üzerine gittiği Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde, böbreklerinin işlevini bitirdiğini öğrendi. Doktorları, sağlığına kavuşabilmesi için nakil olması gerektiğini söyledi. Diyalize girmeye başlayan Ayhan Erdem için uygun böbrek arayışına girildi. Ayhan Erdem'e, Belçika'da yaşayan kardeşi Hülya Alıcı bağışçı olmak istedi. Türkiye'ye gelen Hülya Alıcı'nın tahlil ve tetkiklerinde, böbrek naklinin uygun olduğuna karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 19 Haziran günü yapılan operasyonla Hülya Alıcı'nın böbreği, ağabeyine nakledildi.

ONUN DA ÇOCUKLARI VARDI

Kız kardeşinin hayatını kurtardığını kaydeden Ayhan Erdem, "Hastalığımı duyunca tüm ailem seferber oldu. Çapraz nakil hazırlıkları yaparken kız kardeşimin uygun olduğu tespit edildi. İlk başta tereddüt ettim. Çünkü onun da çocukları vardı. Kardeşimin de sorun yaşayabileceğini düşündüm. Doktorlarımız hiçbir sorun olmayacağını söyledi ve nakle karar verdik. Kardeşim sayesinde sağlığıma kavuştum. Kardeşimin örnek davranışının diğer hasta yakınlarına da örnek olmasını istiyorum. Korkmasınlar, organ bağışlayıp hayat kurtarsınlar" dedi.

İNSANLIK GÖREVİ

Ağabeyine böbreğini hiç düşünmeden verdiğini belirten Hülya Alıcı korkulacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Ağabeyinin hastalığı nedeniyle tüm ailesinin seferber olduğunu, kendisinin de Belçika'dan geldiğini söyleyen Alıcı, "Ağabeyimin durumuna çok üzülüyorduk. Hiç düşünmeden gönüllü bağışçı oldum. Bedenimizin hayırlı işlere vesile olması insanlık görevimiz. Herkesi bu bilince davet ediyorum. Bağışlasınlar can kurtarsınlar" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:43 
Afyon, Ayhan Erdem, Türkiye, Güncel
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