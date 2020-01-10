Türkiye'deki Alevilik ve Bektaşilik, Şiiliğin bir alt kolu mu?

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler İran'ın Şii nüfus üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yüzde 10'unu Şiiler oluşturuyor. Farklı araştırmalara göre Şii nüfusun 155 ila 200 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.



Peki Türkiye'deki Aleviler de Şii nüfusa dahil mi?