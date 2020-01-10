Son Dakika › Dünya › Türkiye'deki Alevilik ve Bektaşilik, Şiiliğin bir alt kolu mu? - Son Dakika Dünya
Türkiye'deki Alevilik ve Bektaşilik, Şiiliğin bir alt kolu mu?
6 saat önce
Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Şiiler oluşturuyor. Farklı araştırmalara göre Şii nüfusun 155 ila 200 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.
Peki Türkiye'deki Aleviler de Şii nüfusa dahil mi?
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler İran'ın Şii nüfus üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yüzde 10'unu Şiiler oluşturuyor. Farklı araştırmalara göre Şii nüfusun 155 ila 200 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.
Peki Türkiye'deki Aleviler de Şii nüfusa dahil mi?
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:51
Son Dakika Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor