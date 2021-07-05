Türkiye'deki avcılar Yenişehir'de bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin birçok vilayetinden avcılar Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buluştu.

Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avcılık Bayramına Türkiye'nin birçok yerinden avcılar katıldı. Düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Avcılar, uzun sürenin ardından bir araya gelerek stres attı. Programa Türkiye'nin birçok yerinden avcı katılırken, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da misafirler ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Davut Aydın, "Güzel vatanımızın her noktasından ilçemize gelen misafirlerimiz ile bir araya geldik. Bu tür faaliyetler Osmanlı'nın ilk başşehri olan Yenişehir'imizin tanıtımı oluyor. Bizlere düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "Öncelikle bizlere her konuda destek veren başkanımıza kulüp olarak teşekkür ediyoruz. Gerekli bütün tedbirleri aldık. Üç kulvarda düzenlediğimiz yarışlarda tavşan, trap, fişek yarışmaları tertip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gelen davetlilere pilav ve ayran ikramının ardından yarışmada dereceye giren avcılara çeşitli hediyeler verildi. - BURSA