Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği

Azerbaycan'ın önde gelen yayınlarından Nargis dergisi, Türkiye'deki Azerbaycan'lı İşadamları Birliği (TAIB) ile birlikte Azerbaycan kültürünün zenginliğinin ve milli dilinin prizmasının incelendiği resimli "Elifba. Bir kültür alfabesi" adlı kitabının lansmanını ilk kez İstanbul'da, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirdi.

Azerbaycan edebiyatında realizm akımını başlatan ve bir halk şairi olan Mirze Feteli Ahundzade, 1864 yılında Arap yazısı yerine Latin alfabesine dayalı Azerbaycan alfabesini oluşturmayı teklif etti. Bu fikrine destek ararken İstanbul'a geldi ve Azerbaycan alfabesinin doğuşunun temelleri İstanbul'da atıldı. Bu tarihten tam 155 yıl sonra yazılan "Elifba. Bir Kültür Alfabesi" adlı kitap ile Azerbaycan dilinin ilk resimli alfabesinin ilk sunumu, doğduğu yer olan İstanbul'da yapıldı.

Nargis dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ülviye Mahmudova ve TAIB Başkanı Mehdi Nağıyev ev sahipliğinde yapılan gala gecesine Azerbaycan ve Türkiye'den devlet protokolü, iş, kültür-sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler büyük ilgi gösterdi.

Dünya caz kültürüne imza atmış Azerbaycan cazı, Caz-Muğam eşliğinde Azerbaycan mutfağının enfes yemeklerinin tadıldığı davet konuklar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Sunuculuğunu Azerbaycan'ın ünlü sunucularından Nargiz Jalilova ve değerli oyuncu Yetkin Dikinciler'in yaptığı gecede, Azerbaycan Onur Sanatçısı Sevda Alekperzade ve 2009 Montreux Caz Festivali'nin piyanist yarışmasının galibi, 2010 Zirva devlet ödülünü alan Azerbaycan'ın Onursal Sanatçısı İsfar Sarabski ve Elnur Huseynov da söyledikleri Azerbaycan geleneksel ve caz performansları ile konuklardan tam not aldılar.

"Elifba. Bir Kültür Alfabesi" adlı kitaplarının lansmanını Azerbaycan alfabesinin ilk temelllerinin atıldığı yer olan İstanbul'da yapmış olmaktan büyük gurur ve kıvanç duyduğunu ileten Nargis dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ülviye Mahmudova, bir koleksiyon eseri olan kitap hakkında şu bilgileri iletti: "Elifba. Bir Kültür Alfabesi" adlı kitap, Azerbaycan kültürünün otuz iki yönünü inceleyen bir kılavuzdur. Kitap, mimari anıtlar, sanat eserleri, tarihi gelenekler, folklorik karakterler gibi Azerbaycan alfabesinin her harfi için bir bilgi veya oluşu içeriyor. Ayrıca kitaba otuz iki kelimenin her biri için Azerbaycanca, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak dört dilde kısa bilgi eklendi. İlk bakışta kitabın basit bir anlatımı var gibi görünse de her bir harfinde edebiyat ve sanat uzmanlarının da katıldığı ciddi bir araştırma çalışması bulunuyor."

Azerbaycan kültürünün saklanılacak ve gelecek nesillere aktarılacak nadide bir eserin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktan onur duyduklarını ileten TAIB Başkanı Mehdi Nağıyev'de, Türkiye'de yeni kurulan Türkiye'deki Azerbaycan'lı İşadamları Birliği adına, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bölünmez dostluk köprüsünün bir parçası olarak bu özel geceyi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Azerbaycan alfabesinin hak ettiği değeri görmesi ve gelecek nesillerimize bu nadide eserin bırakılmasında büyük emeği olan Nargis dergisinin kıymetli yöneticilerine ve ekiplerine şahsım ve birliğim adına çok teşekkür ediyorum. Azerbaycanımızın en önde gelen yayınlarından Nargis derginin değeri felsefesindedir. Elbette bu felsefe, fikrin yazarı, beyni ve kalbi olan Nargiz Pashayeva ile ilgilidir. Doğu ve Batı'nın farklı kültürlerinden yararlanarak yaratıcı, estetik değeri yüksek dünya çapında tanınan uluslararası bir yayınımız olmasından dolayı da gurur duyuyoruz."dedi.

Kitap fikrinin doğuşu Nargis dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Ülviye Mahmudova'ya ait olup milli renkler kullanılarak Nargis dergisi için özel olarak çizilen el yapımı illüstrasyonlar da İsrailli çizer Shira Barzilai'ye aittir.