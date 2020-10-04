Türkiye'deki Azerbaycanlılar'dan ülkelerine destek - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerinin kendi topraklarında Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleyi desteklemek için bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu çağrısı ve çeşitli derneklerin katkılarıyla çok sayıda Beyazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık Ermenistan'a karşı verilen mücadele için ülkelerini destekledi.

Topluluk Başkanı Anar Can Kıtay, saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, bir araya gelmelerinin nedeninin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan topraklarına karşı düzenlemiş olduğu hain saldırıyı kınamak, şanlı Azerbaycan Ordusu'nu desteklemek olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın, son günlerde yapmış olduğu saldırılar sonucunda çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkın zarar görmesiyle terör siyasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kıtay, bu saldırı sonrası Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başta Ermenistan ve diğer silahlı terör gruplarına gereken cevabı verdiğini vurguladı.

Kıtay, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği hain terör saldırılarının esas amacının Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci kendi lehine uzatmak ve savaşı daha geniş cephelere yaymak olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın bölgede gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu başta Türkiye Cumhuriyeti olmakla birçok devlet tarafından desteklenmiştir. 'İki Devlet, Bir Millet' anlayışını bu savaşta da gösteren Azerbaycan ve Türkiye'den binlerce gönüllü askerlik başvurusunda bulunmuş, bazı devletler ise Ermenistan'a ve bölgedeki diğer terör unsurlarına destek sağlayarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmiştir. Geçtiğimiz günlerde hem Azerbaycan hem Türkiye için canlarını feda eden tüm kahraman askerlerimizi saygı ve rahmet anar, kardeş ülke Türkiye ile beraber de haklı oldukları mücadelelerde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bildiririz. Ermenistan başta olmakla ona destek veren tüm devletlerin insanlık dışı, faşist, işgalci ve insan haklarını hiçe sayan devlet politikalarını şiddet ve esefle kınıyor, tüm dünya kamuoyunu Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmaya çağırıyoruz."

Açıklamanın ardından bazı dernek yöneticileri de Azerbaycan'a destek mesajlarını okudu.