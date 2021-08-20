Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi

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Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in ilk haftasında seyircilerin maçlara az ilgi göstermesi artan fiyatlarla bağlantılı. Stattlarda yüzde 50 sınırı olması nedeniyle biletlere ilgi gösterilmedi. Aşı zorunluluğu da sporseverlerin geri adım atmasına neden oldu.

EN DÜŞÜK BİLET 125 TL

Bilet fiyatlarına sitem eden taraftarlar tribünlere gelmedi. 4 büyüklerde en düşük bilet fiyatı 125 TL olunca taraftarlar tepki gösterdi. Seyirciler fiyatın 90 TL civarında olması gerektiğini düşünüyor.

İşte ilk hafta Süper Lig maçlarındaki seyirci sayıları:

Adana Demirspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş: 10.340

Altay - Kayserispor: 1.283

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa A.Ş: 1.644

Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş: 9.557

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 1.796

F.Tav Antalyaspor - Göztepe A.Ş: 1.146

Giresunspor - Galatasaray A.Ş: 3.713

M. Başakşehir FK - Alanyaspor: 290

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor A.Ş: 1.585

Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK A.Ş: 204