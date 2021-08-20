Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in ilk haftasında seyircilerin maçlara az ilgi göstermesi artan fiyatlarla bağlantılı. Stattlarda yüzde 50 sınırı olması nedeniyle biletlere ilgi gösterilmedi. Aşı zorunluluğu da sporseverlerin geri adım atmasına neden oldu.
Bilet fiyatlarına sitem eden taraftarlar tribünlere gelmedi. 4 büyüklerde en düşük bilet fiyatı 125 TL olunca taraftarlar tepki gösterdi. Seyirciler fiyatın 90 TL civarında olması gerektiğini düşünüyor.
İşte ilk hafta Süper Lig maçlarındaki seyirci sayıları:
Adana Demirspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş: 10.340
Altay - Kayserispor: 1.283
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa A.Ş: 1.644
Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş: 9.557
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 1.796
F.Tav Antalyaspor - Göztepe A.Ş: 1.146
Giresunspor - Galatasaray A.Ş: 3.713
M. Başakşehir FK - Alanyaspor: 290
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor A.Ş: 1.585
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK A.Ş: 204
Son Dakika › Spor › Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi - Son Dakika Spor