Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki bin 449 Iraklı sığınmacı evlerine döndü
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Türkiye'deki bin 449 Iraklı sığınmacı evlerine döndü

1 saat önce

Türkiye'den son üç ay içinde yaklaşık bin 500 Iraklı sığınmacının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğü belirtildi.

Türkiye'deki bin 449 Iraklı sığınmacı evlerine döndü, System.String[]

Türkiye'den son üç ay içinde yaklaşık bin 500 Iraklı sığınmacının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğü belirtildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı bünyesindeki Göç Dairesi Müdürü Talib Esgar, yaptığı yazılı açıklamada, son 3 ay içinde Türkiye'den Irak'a dönen sığınmacıların sayısının bin 449'u bulduğunu ifade etti.

Esgar, son olarak bugün 94 sığınmacının Habur- İbrahim Halil Gümrük Kapısı'ndan otobüslerle Irak'a girdiğini dile getirdi.

Dönen sığınmacıların Türkiye'nin farklı vilayetlerinde ikamet ettiğini kaydeden Esgar, bakanlığın sığınmacıların kurtarılan bölgelere dönüşünü sağlamak için çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesiyle yaklaşık 5,5 milyon Iraklı yerlerinden olmuştu.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Iraklıların bir kısmı ülkenin kuzey ve güneyindeki güvenli bölgelere, bir kısmı da başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmişti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 100 bin iç göçmen DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere döndü. Diğer iç göçmenler ise çadır kamplarda ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşam mücadelesine devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ofisinin 31 Temmuz'da yayımladığı verilere göre Türkiye'de 142 bin Iraklı sığınmacı bulunuyor.

Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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