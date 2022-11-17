Türkiye'deki bir köyde çekilen video, sosyal medyada viral oldu. Paylaşılmasının ardından kısa bir süre geçmesiyle birlikte çok sayıda izlenen video, korkuya da neden oldu.
Videodaki şahsın ayaklarına dikkat çekildi. Garip şekilde yürüdüğü ve zorlandığı görülen adamın ayaklarının ters olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada binlerce kez izlenme alan videoya çok sayıda yorum da yapıldı. Bazı kullanıcılar videonun montaj olduğunu savunurken, bazıları da gerçek olduğunu belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'deki köyde çekilen bu video tüyler ürpertti: Adamın ayaklarına bak - Son Dakika