Türkiye'deki köyde çekilen bu video tüyler ürpertti: Adamın ayaklarına bak - Son Dakika
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Türkiye'deki köyde çekilen bu video tüyler ürpertti: Adamın ayaklarına bak

17.11.2022 00:12
Türkiye'deki köyde çekilen bu video tüyler ürpertti: Adamın ayaklarına bak

Türkiye'deki bir köyde çekilen video tüyler ürpertti. Videoda görülen adamın ayaklarının ters olduğu iddia edildi.

Türkiye'deki bir köyde çekilen video, sosyal medyada viral oldu. Paylaşılmasının ardından kısa bir süre geçmesiyle birlikte çok sayıda izlenen video, korkuya da neden oldu.

AYAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Videodaki şahsın ayaklarına dikkat çekildi. Garip şekilde yürüdüğü ve zorlandığı görülen adamın ayaklarının ters olduğu iddia edildi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Sosyal medyada binlerce kez izlenme alan videoya çok sayıda yorum da yapıldı. Bazı kullanıcılar videonun montaj olduğunu savunurken, bazıları da gerçek olduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Türkiye, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'deki köyde çekilen bu video tüyler ürpertti: Adamın ayaklarına bak - Son Dakika
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