Türkiye'deki Boşnaklar, Biga'da Buluştu

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF)'na üye 13 dernek başkanı Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF)'na üye 13 dernek başkanı Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir araya geldi.



Biga Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Federasyon kurucusu ve onursal başkanı Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakır Sadovoviç, Boşnak derneklerinin yönetici ve üyeleri katıldı.



Köşdere Aktivite Merkezindeki toplantının başkanlığını ise Türkiye Boşnak Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergün Erkap yaptı. Erkap 9 haziranda ilçede yapılacak olan Nilüfer gölü şenliklerine konukları davet etti. Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Baysak ise nisan ayında yapılacak olan federasyon kongresinin ön çalışmaları hakkında bilgi verdi. 8-11 Temmuz tarihleri arasında marş miraya ve Srebrenica soykırımının 24. yılında anma etkinliklerine katılım görüşüldü. Bir sonraki toplantının 17 martta ödemişte yapılmasına karar verildi. Toplantı sonunda CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Federasyon kurucusu ve onursal başkanı Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak tarafından kitap ve flama hediye edildi. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çanakkale'ye Bağlı Tevfikiye Köyü, Arkeo-Köye Dönüştürüldü

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu

S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı