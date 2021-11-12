Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 14 Kasım seçimlerinde "oy kullanma" çağrısı - Son Dakika

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Bölge Temsilcisi Güner Çetin ile Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine, Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde sandığa gitme çağrısı yaptı.

Çetin, AA muhabirine, 14 Kasım'daki seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu seçimde çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenlerinin de oy kullanma haklarının olduğunu belirten Çetin, herkesin oyunu kullanarak sandığa sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

"Geçmişimize mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şeyhsinan, Rumeli ve Havuzlar mahallelerinde sandıkların kurulacağı bilgisini veren Çetin, şöyle devam etti:

"Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ikisi bir arada yapılacak. Bu yıl takvimi içinde üçüncü defa sandığa gidiyoruz. Her seçim önemli ama bu seçim çok çok daha büyük önem arz ediyor. Bulgaristan'da ilk defa bir Türk, cumhurbaşkanlığına aday oldu. Bu seçimlerde ilk defa cumhurbaşkanı adayımız var. O da bizim aramızdan. Ben tüm hemşehrilerimi, tüm soydaşlarımı pazar günü yapılacak seçimlerde anayasal haklarını kullanmak üzere sandığa davet ediyorum. Geçmişimize mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Geçmişimize sahip çıkarsak, geleceğe umut ile bakacağız."

Çetin, oy hakkı olan gençlere de seslenerek, "Lütfen herkes pazar günü oyunu kullansın ve sandığa sahip çıksın. Herkesin bu kimliği neden taşıdığını bilmesi gerekiyor." dedi.

"Bu seçim diğer seçimlerden çok önemli"

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş ise Bulgaristan'da 4 Nisan ve 11 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerde koalisyon kurulamadığını ve bu nedenle seçimlerin yeniden yapılacağını anımsattı.

"Fakat bu defa sadece parlamento değil, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimi de olacak. Ardından en önemli konulardan biri, 21 Kasım'da ikinci tur var. Bunu vatandaşlarımızın unutmaması gerekiyor." diyen Ateş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sefer koalisyon kurulur, koalisyonun içinde biz Türk partisi olarak yer alırız diye umuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı 14 Kasım Pazar günü saat 07.00-20.00 arası sandıkları doldurmalarını rica ediyorum. Bu seçim diğer seçimlerden çok önemli. Bu seçim diğer seçimlerden niye önemli, ilk defa Bulgaristan'da Türk bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı, onun için ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü 30-32 yıl oldu o dönemden beri hiçbir Türk adayımız olmadı."

Mustafa Karadayı'nın ayrımcılığa ve ırkçılığa son vereceğine inandığını dile getiren Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mustafa Karadayı'nın ayrımcılığa, ırkçılığa son vereceğine inanıyorum. Onun için desteklemelerini istiyoruz. Bulgaristan'daki siyasi partilerde çok nadirdir, yabancı var mı var, ama çok azdır. Fakat bu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne baktığımızda 29-30 milletvekili adayının her ırktan, Türk'ü, Roman'ı, Ermeni'si, Bulgar'ı her etnik kimlikten var. Onun için bunu genel başkana yorarak diyorum ki eğer kendi siyasi partisinin içinde böyle bir karma yaptıysa, ben inanıyorum ki o koltukta da bu işi çözer."

Kesin sonuç alınamazsa ikinci tur 21 Kasım'da

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak seçimlerde yurt içinde 12 bine yakın oy kullanma merkezi kurulacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 775 merkezde oy kullanabilecek.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükumetin kurulamaması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirlemişti. Bulgaristan bu yıl böylece 3. kez genel seçime giderken, 11 Temmuz'da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükumeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

14 Kasım'daki seçimde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.