Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Ceviz Üreticileri Yenişehir'de Buluştu

Türkiye'deki Ceviz Üreticileri Yenişehir'de Buluştu

2 saat önce

Türkiye'de 20 ilde ceviz üreticiliği yapan yetiştiriciler Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye'deki Ceviz Üreticileri Yenişehir'de Buluştu, System.String[]
Türkiye'de 20 ilde ceviz üreticiliği yapan yetiştiriciler Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir araya geldi.

Yenişehir Ziraat Odası'nın organize ettiği toplantıda çeşitli illerden gelen ceviz üreticileri Yenişehir'de bir araya geldi. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz ve ceviz üreticileri katıldı. Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Tosun, Ziraat Mühendisi Beklem Çolpan ile üreticiler Nail Çimen ve İsmail Yüksel katıldı.

Toplantıda, ceviz üreticiliği hakkında tüm detaylar konuşulurken, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş yaptığı konuşmada, ceviz üretimine dikkat çekti ve Yenişehir'e gelen misafirlere teşekkür etti.

Toplantıda ceviz üreticilerini bilgilendiren konuşmacılar, ceviz üretiminin her geçen gün arttığı Türkiye'de halen ceviz ithal edildiğini kaydettiler. Konuşmacılar, ceviz üretimindeki hataları ortaya koyarlarken, nasıl ceviz yetiştirilmesi gerektiğini de açıkladılar.

Toplantıya ilgi gesteren ceviz üreticileri ise, ceviz dikiminden hasadına kadar tüm soruları sorarak bilgi edindiler. Çamönü köyünde ceviz üreticiliği yapan Osman Ay ise, "Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıya gösterilen ilgiyle ceviz üretiminin ne kadar artığına da şahit olduk. Bir insan geleceğine güzel bir yatırım yapmak istiyorsa, ceviz dikmesini tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Bursa, Türkiye, Yenişehir, Yaşam
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