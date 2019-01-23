Türkiye'deki Ceviz Üreticileri Yenişehir'de Buluştu

Türkiye
'de 20 ilde ceviz üreticiliği yapan yetiştiriciler Bursa
'nın Yenişehir
ilçesinde bir araya geldi.
Yenişehir Ziraat Odası'nın organize ettiği toplantıda çeşitli illerden gelen ceviz üreticileri Yenişehir'de bir araya geldi. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz ve ceviz üreticileri katıldı. Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Tosun
, Ziraat Mühendisi Beklem Çolpan ile üreticiler Nail Çimen ve İsmail Yüksel
katıldı.
Toplantıda, ceviz üreticiliği hakkında tüm detaylar konuşulurken, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş yaptığı konuşmada, ceviz üretimine dikkat çekti ve Yenişehir'e gelen misafirlere teşekkür etti.
Toplantıda ceviz üreticilerini bilgilendiren konuşmacılar, ceviz üretiminin her geçen gün arttığı Türkiye'de halen ceviz ithal edildiğini kaydettiler. Konuşmacılar, ceviz üretimindeki hataları ortaya koyarlarken, nasıl ceviz yetiştirilmesi gerektiğini de açıkladılar.
Toplantıya ilgi gesteren ceviz üreticileri ise, ceviz dikiminden hasadına kadar tüm soruları sorarak bilgi edindiler. Çamönü köyünde ceviz üreticiliği yapan Osman Ay
ise, "Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıya gösterilen ilgiyle ceviz üretiminin ne kadar artığına da şahit olduk. Bir insan geleceğine güzel bir yatırım yapmak istiyorsa, ceviz dikmesini tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA