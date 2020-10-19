Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var - Son Dakika

Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var

19.10.2020 10:37
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var, System.String[]

Ajans Press'in, Sorumlu Dijital Ebeveynlik Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullandıkları en popüler sosyal ağ yüzde 83 ile Instagram oldu.

Ajans Press'in, Sorumlu Dijital Ebeveynlik Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullandıkları en popüler sosyal ağ yüzde 83 ile Instagram oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 161 bin 706 haber yansıdığı tespit edildi. Çocukların sosyal medya kullanımı ile alakalı basında çıkan haber sayısı ise 10 bin 819 olarak kaydedildi.

Ajans Press'in, Sorumlu Dijital Ebeveynlik Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu. Rapora göre Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullanılan en popüler sosyal ağlar yüzde 83 ile Instagram, yüzde 73 ile Facebook, yüzde 56 ile Youtube ve yüzde 29 ile de Twitter oldu. Araştırmada ebeveynlerin dijital dönüşüme ayak uydurmada zorlandığı, ebeveynlerin yüzde 63'ünün sosyal medyada çocuklarıyla arkadaş olduğu saptandı. Ajans Press, araştırma ile ilgili, "Ebeveynlerin sosyal medya kullanımı ile alakalı endişeleri de bulunurken, yüzde 43'ü çocuklarının sosyal medya hesabındaki hangi bilgilerin herkese açık olduğunu bilmiyor." ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var

Sosyal Medya, Instagram, Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var - Son Dakika

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