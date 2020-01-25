Türkiye'deki deprem Filistin'de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'deki deprem Filistin'de hissedildi - Son Dakika

Türkiye'deki deprem Filistin'de hissedildi

6 saat önce

Türkiye'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Filistin'de hissedildi.

Türkiye'deki deprem Filistin'de hissedildi, System.String[]

Türkiye'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Filistin'de hissedildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Orta Doğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti. - KUDÜS

Filistin, Türkiye, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
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