Türkiye'deki dijital dönüşüm Antalya'da değerlendirildi - Son Dakika

Türkiye Bilim Derneği tarafından organize edilen Kamu-BİB'24 ve BİMY'28 Bütünleşik Etkinliği, "küresel salgın ve dijital gelecek" ana temasıyla Antalya'da başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, programın açılışında, dijital yetkinliklerin zorunlu derslerle ilişkilendirildiğini söyledi.

Sadece öğrenciler için değil, öğretmenler açısından da sürekli bir yenilenme çabası içinde olduklarını anlatan Aşkar, şöyle devam etti:

"Yakında başlayacak olan IPA3 ve Dünya Bankası projeleriyle öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerini yeniliyoruz. Bu çalışmalar iki eksende ilerliyor. Birinci eksen becerilerin yenilenmesi, ikincisi ise içeriklerin geliştirilmesi olarak belirlendi. Uzaktan eğitim sürecinde TRT okul eğitim kanallarında yaklaşık bin öğretmen ile 11 bin 143 ders videosu çekilerek, 18 bin 377 saat kayıt yapıldı."

"Sosyal yardım başvurularını dijital ortama taşıdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da Bakanlık olarak salgın sürecinde özel politika gerektiren tüm kesimler için çalışma yürüttüklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

Dijital dönüşümlerin gerçekleştirilmesinin bugünün ve geleceğin toplumları için gerekli olduğunu salgın sürecinde bir kez daha gördüklerini belirten Yiğitbaşı, "Sosyal bir devlet olmanın verdiği sorumlulukla vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda yapmalarını sağlamak adına sosyal yardım başvurularının büyük bölümünü dijital ortama taşıdık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da bilişim teknolojilerinin eğitimden sağlığa hayatın her alanına girdiğini, birçok kurumun da uzaktan çalışma gibi dijital modelleri benimsediğini aktardı.

Dijital dönüşümü sağlayan ülkelerin teknoloji üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Koç, "Hedefimiz yerli ürünlerle tüm vatandaşlarımızı bağlamak. Vatandaşlarımızın yüzde 88'i e-Devlet kapısını kullanıyor. Amacımız, 6 bini aşkın hizmetlerimizden vatandaşlarımızın en kolay şekilde faydalanmasıdır." ifadesini kullandı.

"5G teknolojisini sadece kullanan değil, üreten ülke olmak istiyoruz"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm sektöre hayat verdiğine dikkati çekti.

Elektronik haberleşme alanına önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim teknolojileri artan ivmeyle toplumu değiştiriyor, yeni tanımlar ortaya çıkıyor ve kamu hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri daha çok kullanılıyor. Ülke olarak 5G teknolojisini sadece kullanan olmak istemiyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla fiyat rekabeti sağlayan dünya standartlarında ürünlerin geliştirilmesini, yerli ve milli ürünler kullanarak güvenliğimizin tam anlamıyla sağlanmasını hedefliyoruz. Bu manada sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmayı hedefliyoruz."

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü Kişisel Verileri Koruma Kurulu Dijital Dönüşüm Ofisi ve daha birçok kamu kurumuyla Türkiye'yi teknoloji alanında daha ileri bir noktaya taşımaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Program, bugün sona erecek.