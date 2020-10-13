Türkiye'deki dijital ekosistem Facebook ve Teknasyon iş birliği ile büyüyecek - Son Dakika

Türkiye'deki dijital ekosistem Facebook ve Teknasyon iş birliği ile büyüyecek

13.10.2020 12:43
Türkiye'deki dijital ekosistem Facebook ve Teknasyon iş birliği ile büyüyecek, System.String[]

Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye'deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı.

Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye'deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı.

Teknasyon'dan yapılan açıklamaya göre, Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye'deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı. Halihazırda 155 ülkede satış yapan Teknasyon, yerel pazarda iş yapan girişimlere yıllar içinde kazandığı global tecrübesini aktaracak ve onları dünyaya açacak.

Teknasyon, yeni iş birliğinde, "Facebook Mobil Uygulamaların Büyümesinden Sorumlu Ülke Partneri" rolünde yer alıyor. Bu rolünde, tüm bilgi ve tecrübesini girişimlerle en iyi şekilde paylaşabilmek için bünyesinde yeni bir ekip kuran Teknasyon, "Growth Partnership/Büyüme Ortaklığı" programına dahil olan girişimlere ilk günden itibaren 360 derece destek verecek.

Program kapsamında odak noktası girişimlerin global başarı hikayeleri yazmasına yardımcı olmak olan Teknasyon ekibi, onları tanıyıp hikayelerini öğrenmek, mevcut durumlarını, hedeflerini anlamak ve ortak yol haritası çıkarmak için girişimlerle çok yakın çalışacak.

Global pazarlama stratejilerinin belirlenmesi kapsamında orta/uzun vadeli pazarlama planları oluştururken; hedef pazarların tespiti, pazarlama kampanyalarının şekillendirilmesi, kullanılacak tasarımların belirlenmesi, bütçelerin en verimli şekilde yönetilmesi konularında destek olacak. Kampanya yönetimi, optimizasyon, dönüşüm artırma, yerelleşme ve çoklu ülke hedeflemeleri konularında mentorluk ve eğitimler verecek Teknasyon ekibi; ayrıca girişimin gelirlerini artırabilmeleri için fiyatlama, karlılık, ölçekleme ve bütçe planlama konularında da tüm tecrübesini paylaşacak.

Teknasyon, girişimlerin global rekabette pozisyonlarını sağlamlaştırmak adına sektör iç görüleri, rakip analizi, pazar araştırma ve yeni iş modeli fikirleri konularında danışmanlık verecek. Global bilgi ve tecrübesini paylaşmanın yanında, kendi teknik ekibi tarafından geliştirilen, müşteri hizmetleri yönetimi, abonelik ve uygulama içi satın alma yönetimi, kullanıcı doğrulama, pazarlama, raporlama ve analiz araçlarını da girişimlerin kullanımına sunacak.

15 farklı girişimle yatırımlarını sürdüren ve onları global arenaya taşıyan Teknasyon'un, kısa bir zaman önce desteklemiş olduğu yatırımlardan Meditopia, 60 milyon dolar değerleme üzerinden yabancı yatırım aldı. Meditopia tecrübesi, bir Türk dijital girişimin dünyaya açılabilmesi için doğru teknolojik çözümlere, iyi bir ekibe, globalde nasıl pazarlama yapılacağının bilinmesine, finansmana; dolayısıyla yatırım alma imkanlarına ve doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesine olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

"Türkiye'yi dünyanın dijital merkezlerinden biri yapmak için çok çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknasyon Kurucu Ortağı Burak Sağlık, Türkiye'yi dünyanın dijital merkezlerinden biri yapmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Facebook ile yıllardır çok yakın çalıştıklarını aktaran Sağlık, "Facebook bu dönemde bize hem projelerimizi tüm dünyada kullanıcılara ulaştırabileceğimiz platform sundu hem de global tecrübelerini aktararak Teknasyon'un büyümesine çok ciddi katkı sağladı. Biz de performans, pazarlama, kreatif ve medya üretimi, yerelleşme ve global pazarlara açılma konularında çok tecrübe kazandık. Şimdi kazandığımız deneyimi ve geliştirdiğimiz teknolojileri girişimciler ile paylaşacağız. 2024 yılına kadar hedefimiz bu iş birliği ile girişimleri yurt dışı pazarlarına açarak büyütmek ve 10 milyar dolar dijital ihracat geliri yaratmak." ifadelerini kullandı.

Facebook, Türkiye, Temmuz, yerel, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türkiye'deki dijital ekosistem Facebook ve Teknasyon iş birliği ile büyüyecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi
İngiliz futbolcu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı İngiliz futbolcu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı         
14:18
Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi         
13:39
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 14:24:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'deki dijital ekosistem Facebook ve Teknasyon iş birliği ile büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei