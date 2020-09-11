Türkiye'deki dünya miras alanların yer aldığı kalıcı serginin ilki Kahramanmaraş'ta açıldı - Son Dakika

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye'nin UNESCO'ya tescilli dünya miras alanlarının tanıtılacağı kalıcı serginin ilki Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde ziyarete açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde açılan sergide, Türkiye'nin UNESCO'nun Dünya Miras Listesi ile Somut Olmayan Kültürel Miras listelerindeki eserler ile Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen 6 ilin tanıtıldığı materyaller yer aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki UNESCO'nun listelerindeki eserlerin tanıtıldığı serginin ilkinin Afşin'deki Eshab-ı Kehf'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın tarihi mekan açısından zengin il olduğunu belirten Kılıç, "Dünyanın birçok yerinde Eshab-ı Kehf ile alakalı mekanlar vardır. Fakat asıl olan Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğu gerçeğidir. Eshab-ı Kehf, ilim ve bilim adamlarına göre de Afşin'dedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen tarife en uygun yer Afşin'dir. " ifadelerini kullandı.

TUTAP Başkanı Fikret Yıldız ise Türkiye'nin, UNSECO'ya birçok unsur veren ve dünya miras alanıyla katılım sağlayan ülkelerin başında geldiğini aktardı.

Türkiye'deki kültürel miraslar için çalışmaları yoğun şekilde devam edildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz mirasları ve değerlerimizi kendi insanlarımıza olduğu kadar, dünya insanlarına da çok iyi anlatmamız gerekiyor. Turizm, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Yaşadığımız salgın sürecinin ilerleyen zamanlarda biteceğini düşünerek her konuda hazır olmamız gerekiyor. Özellikle dünya mirası alanlarımızı hak ettiği düzeyde hem ülkemizde hem de yurtdışında tanıtmamız gerekiyor. TUTAP olarak ülkemizde UNESCO'ya tescil olan unsurlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Toplanan verileri hedef kitlelere ulaştırmamız gerekiyor. Bugüne kadar hazırlanan tanıtım materyallerinden elde ettiğimiz verilerle sergimizi açtık. 81 ilde açacağımız kalıcı sergilerle illerimizin birbirini tanımasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde de bu sergimiz açılacak.

Eshab-ı Kehf'in belgeseli çekilecek

Yıldız, TUTAP'ın Afşin'ndeki Eshab-ı Kehf'in tanıtılması için belgesel çalışmalarına da başlayacağını kaydederek, "Kur'an-ı Kerim'de geçen Eshab-ı Kehf, yedi uyurlar olayı tüm dünyayı ilgilendiriyor. Burası sadece Kahramanmaraş özelinde sahiplenen bir alan değil. Burayla alakalı bugüne kadar yapılmış en kapsamlı, en kaliteli belgesel çalışmamızı da yarın itibariyle başlatacağız." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de serginin ilçelerinde açılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Eshab-ı Kehf'in 2015'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındığını hatırlatan Güven, şöyle devam etti:

"İstatistiklere göre dünya üzerinde turistlerin yüzde 30 UNESCO listesini geziyor. Kahramanmaraş ve Afşin olarak turizm var olup gelir elde etmek, insanlarımıza bu noktada bir ekmek kapısı açmak istiyorsak bu sürece devam etmek zorundayız. Eshab-ı Kehf tüm insanlığın ortak mirası ve tüm insanlara bunu tanıtmak istiyoruz.z Afşin olarak hedefimiz tüm insanlığa ait olan bu manevi mekanın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine alınmasını sağlamak."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince salgın kuralları çerçevesinde açılış kurdelesi kesilerek, sergi gezildi.