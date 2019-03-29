"Türkiye’deki e-ticaret girişimcilerini dünyaya bağlıyoruz"
38 dakika önce
DHL Express, hızlı, güvenli ve uluslararası ağıyla şirketler için ihracatı neredeyse Türkiye'de iş yapmak kadar kolay hale getirmeyi amaçlıyor.
DHL Express, hızlı, güvenli ve uluslararası ağıyla şirketler için ihracatı neredeyse Türkiye
'de iş yapmak kadar kolay hale getirmeyi amaçlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52
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