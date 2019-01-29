Türkiye'deki En Büyük Eroin Operasyonunda Tır Şoförü Tutuklandı (2)

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDIErzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö.

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

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