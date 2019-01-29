Türkiye'deki En Büyük Eroin Operasyonunda Tır Şoförü Tutuklandı (2)
5 dakika önce
İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDIErzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö.
İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:07 Kaynak: DHA
Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi
Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi