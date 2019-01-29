Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki En Büyük Eroin Operasyonunda Tır Şoförü Tutuklandı (2)

Türkiye'deki En Büyük Eroin Operasyonunda Tır Şoförü Tutuklandı (2)

5 dakika önce

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDIErzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö.

Türkiye'deki En Büyük Eroin Operasyonunda Tır Şoförü Tutuklandı (2), System.String[]
İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel
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