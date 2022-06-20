Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi! - Son Dakika
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Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi!

20.06.2022 15:42
Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi!

Türkiye'de satılan en ucuz otomobil olma unvanını taşıyan Citroen Ami, 25 dakika içerisinde tükendi. İşte ayrıntılar...

Türkiye'deki otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni artan dolar kuru ve ülkemizdeki yüksek vergi oranları. Vatandaşların ise ikinci el eski modellere ve alternatiflere yönelmek dışında bir şansı kalmıyor. Söz konusu alternatifler arasında ise kuşkusuz en çok Citroen Ami öne çıkıyor.

Citroen, uygun fiyatlı Ami'yi 2021'in son aylarında ülkemizde satışa sundu. İlk etapta sadece kurumsal markaların alımına açık olan otomobil, özellikle de hızlı araç kiralama girişimlerinin yoğun ilgisini gördü. Son olarak aracını bireysel müşterilerin de beğenisine sunan şirket, Ami'ye yoğun ilgi gördü. İşte ayrıntılar…

Citroen Ami, 25 dakikada tükendi!

Citroen'in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami, Türkiye yollarına 219 bin TL'lik fiyat etiketiyle çıktı. Standart otomobillerle kıyaslandığında yarı fiyata gelen ve elektrikli olmasıyla yakıttan tasarruf sağlayan bu model, yoğun ilgi gördü. İlk etapta satışa çıkan 50 Citroen Ami, 25 dakika içerisinde tükendi.

Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi!

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, internet üzerinden satılıyor. Aracı web sitesinden satın alan müşteriler, adrese teslim seçeneğinden faydalanabiliyor. Ami, saatte 45 km'ye kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü içeren bir deneyim sunuyor.

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Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

3 saatte yüzde 100 şarj

Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Türkiye, Citroen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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