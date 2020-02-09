Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler?

Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, Aydın? Türkiye'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?



Almanya'da Müller, Yunanistan'da Papadopoulos



MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz. Bu isim Almanya'da Müller, Arnavutluk'ta Hoxhai, Belçika'da Peeters, Bosna-Hersek'te Hodzic, Bulgaristan'da Ivanov, Ermenistan'da Grigoryan, Fransa'da Martin, İngiltere'de Smith, İtalya'da Rossi, Kıbrıs'ta Georgiou ve Yunanistan'da Papadopoulos.