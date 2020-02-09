Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler? - Son Dakika Dünya

Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler?

6 saat önce

MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgiler göre Türkiye’den en yaygın soyadı Yılmaz.

Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler?, System.String[]

Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, Aydın? Türkiye'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?


Almanya'da Müller, Yunanistan'da Papadopoulos


MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz. Bu isim Almanya'da Müller, Arnavutluk'ta Hoxhai, Belçika'da Peeters, Bosna-Hersek'te Hodzic, Bulgaristan'da Ivanov, Ermenistan'da Grigoryan, Fransa'da Martin, İngiltere'de Smith, İtalya'da Rossi, Kıbrıs'ta Georgiou ve Yunanistan'da Papadopoulos.

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Yunanistan, Türkiye, Almanya, Aydın, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:44 
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