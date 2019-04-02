Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Evimiz'den Ev Turu...

Türkiye'deki Evimiz'den Ev Turu...

1 saat önce

Not Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü 100 ml.

Not Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü 100 ml

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:16 Kaynak: Youtube

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