Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin...
Son Dakika Güncel Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin...

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin...

1 saat önce

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin tespiti davasında, mahkeme haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi.

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin..., System.String[]

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin tespiti davasında, mahkeme haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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