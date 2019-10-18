Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin...
1 saat önce
Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin tespiti davasında, mahkeme haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı haksız rekabetin tespiti davasında, mahkeme haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi. - İSTANBUL
Rusya'dan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti