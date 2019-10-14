Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Filistinliler Konferansı'ndan, harekata destek
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Türkiye'deki Filistinliler Konferansı'ndan, harekata destek

2 saat önce

Türkiye'de bulunan Filistinlilerin ve Filistin davası için çalışan kurumların büyük bir kesimini temsil eden Türkiye'deki Filistinliler Konferansı, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'deki Filistinliler Konferansı'ndan, harekata destek, System.String[]

Türkiye'de bulunan Filistinlilerin ve Filistin davası için çalışan kurumların büyük bir kesimini temsil eden Türkiye'deki Filistinliler Konferansı, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Türkiye'deki Filistinliler Konferansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Filistin halkını birbirine bağlayan kardeşlik ilişkisinden yola çıkarak Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her şeye karşı kardeş Türk halkını desteklediğimizi, Türk vatandaşlarının yanı sıra ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan terör tehdidine karşı Türk toplumunun yanında durduğumuzu açıklıyoruz. Alçak terörün şehit ettiği vatandaşların ailelerine taziyelerimizi iletiyor, Allah Teala'dan şehitlere rahmet etmesini ve yaralılara acil şifalar ihsan etmesini diliyoruz. Türkiye'deki Filistinliler Konferansı olarak Siyonist düşmanın Türkiye'ye karşı savaşan terör örgütlerini desteklemesini ve Türkiye'ye karşı yaptığı tahrik ve kara propaganda hamlelerini kınıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizle yaşayan Filistinliler olarak bizler, Türkiye-Filistin kardeşliğinin çok büyük ve derin olduğunu vurguluyoruz. Sloganımız 'Her birlikte hak, adalet ve Mescid-i Aksa'yı düşmanların pisliğinden kurtarma yolunda yürüyelim' olsun" denildi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Filistin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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