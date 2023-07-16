Türkiye'deki Göçmen Sayısı 4 Milyon 893 Bin 752

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Türkiye'deki göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ülke genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğu ifade edildi.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir. Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait 'goc.gov.tr' adresinde her hafta düzenli olarak yayınlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir!" ifadelerine yer verildi.