Türkiye'deki Göçmen Sayısı 4 Milyon 893 Bin 752 - Son Dakika
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Türkiye'deki Göçmen Sayısı 4 Milyon 893 Bin 752

16.07.2023 21:59

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaparak, ülke genelinde 4 milyon 893 bin 752 göçmen olduğunu duyurdu. Başkanlık, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallenin yeni yabancı kaydına kapatıldığını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumların ve rakamların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Türkiye'deki göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ülke genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğu ifade edildi.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir. Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait 'goc.gov.tr' adresinde her hafta düzenli olarak yayınlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir!" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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