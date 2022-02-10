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Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı kalitesi memnuniyeti araştırıldı - Son Dakika

Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı kalitesi memnuniyeti araştırıldı

10.02.2022 12:50
Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı kalitesi memnuniyeti araştırıldı

Areda Survey'in her ay düzenli olarak hazırladığı "Sosyometre" araştırmasının ocak ayı dosyasında, Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı konusu ele alındı.

Areda Survey'in her ay düzenli olarak hazırladığı "Sosyometre" araştırmasının ocak ayı dosyasında, Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı konusu ele alındı. 3.121 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6'sı Türkiye'deki hastanelerin altyapısını yeterli buluyor.

Araştırmada katılımcılara "Türkiye'de hastane alt yapısını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,6'sı Türkiye'deki hastanelerin alt yapısını yeterli bulduğunu ifade etti. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 59,3'ü hastanelerin altyapısını yeterli bulurken, kadınlarda bu oran yüzde 55,5. En çok ileri yaştaki katılımcılar hastane altyapısını yeterli bulurken, daha az memnuniyet yanıtı yüzde 50,8 ile 18-34 yaş kesiminden geldi. Böylece, yaşın ilerlemesine paralel olarak devlet hastanelerinden memnuniyet düzeyinde doğrusal orantılı bir memnuniyet gözlemlendiği belirlendi. Özellikle 55 yaş ve üzerindeki katılımcılarda memnuniyet düzeyi yüzde 67'ye ulaştı.

YÜZDE 60 DEVLET HASTANELERİNDEN MEMNUN

. Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Devlete ait hastanelere gittiğinizde gördüğünüz muameleyi nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna devlet hastanelerinden hizmet alanların yüzde 60'ı memnun veya çok memnun olduğunu belirtti. Çok memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 40 iken, devlet hastanelerinden pek memnun olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 35,6 olarak tespit edildi. Bu veriler, devlet hastanelerinden memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu gösterirken, katılımcıların yüzde 4,6'sının sağlık konusunda devlet hastanelerinden yararlanmadığını ortaya koydu.


Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı kalitesi memnuniyeti araştırıldı
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Türkiye, Hastane, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki hastanelerin hizmet ve altyapı kalitesi memnuniyeti araştırıldı - Son Dakika


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