Üye Girişi
Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu - Son Dakika

Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu

31.05.2021 11:12
Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu, System.String[]

Türkiye'nin toplam kiremit üretiminin yaklaşık yüzde 50'si ile tuğla üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiren Çorum'daki sanayiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan ikinci üretim sezonunu da büyümeyle kapatmayı hedefliyor.

Türkiye'nin toplam kiremit üretiminin yaklaşık yüzde 50'si ile tuğla üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiren Çorum'daki sanayiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan ikinci üretim sezonunu da büyümeyle kapatmayı hedefliyor.

Çorum'da 1950'li yıllarda uygun ham maddenin keşfedilmesiyle başlayan toprak sanayisi üretimi, aradan geçen yaklaşık 70 yılda her biri yıllık ortalama 10 milyon üretim kapasitesine sahip 13'ü kiremit, 5'i tuğla olmak üzere 18 fabrikayla sektör haline geldi.

Ortaklık kültürüyle gelişen tuğla kiremit üretiminde Çorum'u Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri haline getiren sanayiciler, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi çatısı altında güç birliği yaparak üretimlerini sürdürüyor.

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı İsmail Önder Kartal, AA muhabirine, Çorum'un toprak sanayisi üretiminde Türkiye'de söz sahibi kentlerden biri olduğunu söyledi.

Özellikle kiremit üretiminde çok ciddi ağırlıkları bulunduğunu dile getiren Kartal, "Türkiye'deki kiremidin yüzde 50'ye yakın kısmı Çorum'da üretilmektedir. Yani Türkiye'deki çatılarda bulunan her iki kiremitten biri Çorum'da üretilmektedir. Tuğla üretiminde ise yüzde 15 civarında pazar payımız var." dedi.

Çorum kiremidinin Çorum leblebisi kadar meşhur olduğunu vurgulayan Kartal, "Türkiye'de 'leblebi' denildiğinde nasıl Çorum akla geliyorsa tuğla kiremit denildiğinde de yine Çorum geliyor. Burada ürettiğimiz tuğla kiremit, pazarda 'Çorum tuğlası kiremidi' olarak yer almaktadır. Bu da şehrimiz adına gurur verici bir durum. Her yere sevkiyatımız var, markalaşma anlamında oldukça başarılıyız." diye konuştu.

Toprak sanayisinde emek yoğun üretim teknikleri nedeniyle özellikle vasıfsız iş gücü için önemli istihdam alanı olduğuna dikkati çeken Kartal, salgın sürecinde de sektörde işsizlik sorunu yaşanmadığını, ortalama 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

"Sezona olumlu başladık"

Kartal, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sezona bir ay geç başladıklarını, inşaat sektöründeki daralmadan dolayı ürün sevkiyatında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, vatandaşların evlerinde tadilata yönelmesinden ötürü son çeyrekte iyi bir ivme yakaladıklarını anlattı.

Bu yıla umutlu başladıklarını ifade eden Kartal, geçen yıldan daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kartal, şöyle devam etti:

"2021 sezonunda yaklaşık bir ay önce üretime başladık. İnsanların bağ evi, hobi bahçesi gibi talepleri devam ettiği için bizim de satışlarımız devam ediyor. İnşaat sektörünün bu yıl hareketli başlaması da bize olumlu yansıdı. Yeni talepler var, konut ihtiyacı devam ediyor. Sezona olumlu başladık, olumlu gideceğini tahmin ediyoruz. İlerleyen günlerde talep artışı olacağını düşünüyoruz."

Gelişen teknolojiyle tuğla ve kiremide alternatif ürünler üretildiğinin altını çizen Kartal, şunları kaydetti:

"Tuğla kiremit üretimimizde hiçbir kimyasal katmadan sadece toprağı pişiriyoruz. Doğal olarak sağlıklı yapılar için tercih edilmesi gereken bir ürün. Bunu özellikle kiremitte daha sık yaşıyoruz. Alternatif çatı malzemeleri sıcakta, fırtınada, yangında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bunu gören insanlar tekrar kiremide dönüyor."

Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu
Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu
Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu
Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu
Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu

İstihdam, Türkiye, İnşaat, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı

Son Dakika Haberleri
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış         
10:44
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:31:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement