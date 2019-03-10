Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Huzur ve Sulh Ortamının Kıymetini Bilmek Lazım"

Türkiye'deki Huzur ve Sulh Ortamının Kıymetini Bilmek Lazım"

40 dakika önce

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Bütün dünyada yaşanan hadiselerden ders alarak Türkiye'deki huzur ve sulh ortamının kıymetini bilmek lazım." dedi.

Türkiye'deki Huzur ve Sulh Ortamının Kıymetini Bilmek Lazım
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Bütün dünyada yaşanan hadiselerden ders alarak Türkiye'deki huzur ve sulh ortamının kıymetini bilmek lazım." dedi.

Çeşitli temaslar için Diyarbakır'da bulunan İşliyen, "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi" kapsamında İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de gençlerle sabah namazında buluştu.

İşliyen, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerle, manevi atmosferde, tarihi camide yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin her tarafından program nedeniyle Diyarbakır'a gelen gençlerle sabah namazını camide eda ettiklerini belirten İşliyen, "Onun için Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Diyarbakır halkımız da bu güzelliğin ve bu huzurun kıymetini gösteriyor. Diyarbakırlılara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Oyunları boşa çıkacaktır"

İşliyen, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara haksızlık yapıldığına işaret ederek, " Mısır'da hiçbir ciddi suçları olmamasına rağmen fidan gibi gencecik delikanlılar idam ediliyor ve dünya sesiz. Doğu Türkistan'da, Hindistan ve Pakistan arasında, bütün dünyada yaşanan hadiselerden ders alarak Türkiye'deki bu huzur ve sulh ortamının kıymetini bilmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Haksızlıklara karşı Müslümanların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan İşliyen, "Bütün farklılıkları, bizi farklı kıldığını zannettiğimiz aidiyetleri, ne varsa hepsini bir kenara bırakıp iman bağıyla bağlandığımızı, kardeş olduğumuzu unutmadığımız takdirde bütün oyunlar, planlar, Allah'ın izniyle boşa çıkacaktır. " diye konuştu.

-"Türkiye'miz için dua ediyoruz"

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise programla gençlerin dini en sağlam şekilde öğrenme imkanı bulduğunu belirtti.

Karabayır, "Mazlum İslam ümmeti için, Doğu Türkistan, Arakan, Filistin ve Suriye'deki kardeşlerimiz için dualar ediyoruz. Türkiye'miz için dua ediyoruz. Türkiye'de yaşayan inanan insanlar olarak ırkımız, dilimiz, rengimiz ne olursa olsun kardeşçe yaşamanın gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:01 Kaynak: AA

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