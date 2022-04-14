Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Victoria'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor - Son Dakika
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Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Victoria'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor

14.04.2022 11:46
Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Victoria'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor

Savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Ukraynalı Victoria İlina, Ukrayna'da bulunan yakınları için endişe ediyor.

Savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Ukraynalı Victoria İlina, Ukrayna'da bulunan yakınları için endişe ediyor.

Odessa'ya 1 saat uzaklıkta bulunan Nikolaev'de ailesiyle yaşayan 30 yaşındaki Victoria İlina, Rusya'nın saldırısının ardından bomba sesleriyle uyandığı şehirden ayrılmanın yollarını aradı.

Sığınak olarak kullanılan okulda bir süre kaldıktan sonra sivillerin tahliye edildiği bir otobüse binerek Polonya sınırında bekleyen arkadaşının yanına giden ve burada 2 gün misafir olan Victoria, yaklaşık 2 hafta önce İsviçre üzerinden 9 yıldır Türkiye'de bulunan ikizi İryna İlina'nın yanına geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yabancı dil kursunda çalışan ikizinin yanına yerleşen Victoria, geride bıraktığı annesi, babası ve asker olan ağabeyi için endişeleniyor.

İkiz kardeşler, umutla ülkelerinde barışın sağlanacağı ve ailelerini tekrar görecekleri günü bekliyor.

"Gece bomba sesleriyle uyandık"

Türkiye'ye geliş sürecini ve yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Victoria İlina, yaşadıklarının kabustan farksız olduğunu söyledi.

İlina, bir gece bomba sesleriyle uyandıklarını belirterek, "İlk etapta tatbikat yapılıyor sandık. Havalimanı oldukça yakın. Aldırış etmeden yatmaya çalıştık. Ama bomba ve silah sesi çoğaldı. Binanın duvarları titremeye başladı. İnsanlar ne olduğunu anlamadığı için panikledi. Hemen çantamı hazırladım ve kimliğimi yanıma aldım. O esnada komşular seslendi, nereye gideceklerini konuşmaya başladılar. Hiç kimse daha önce böyle bir olay yaşamadığı için nereye sığınacağımızı bilmiyorduk." diye konuştu.

Daha sonra sığınak olarak kullanılan okulda bir süre kaldıklarını anlatan Victoria İlina, şöyle devam etti:

"Oradan kaçmak istedim fakat fırsatımız olmadı. Çoğu önemli yol geçişlerini patlattıkları için yollar bozuldu. Uçuşlar iptal edildi. Her yeri bombaladılar. Binalara, okullara ve masum insanların yaşadığı noktalara bomba attılar. Tren istasyonları ve otogarları bombaladılar ve iletişimimizi kesmeye çalıştılar. Biz sosyal medyada bir grup kurduk ve o grupta ülkeden nasıl çıkacağımızla ilgili bilgiler vardı. Daha sonra yaşadığımız şehrin merkezinden 5 otobüs kaldırdılar ve kadınlarla çocukları araçlara bindirdiler. Bizler şehirden çıktığımız anda tekrardan bombalama başladı."

İlina, 2 gün Polonya'daki arkadaşının yanında kaldıktan sonra İsviçre üzerinden Türkiye'ye ikizinin yanına geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"Ben güvenli bir yerdeyim ama benim gibi olmayan milyonlarca insan var geride. Rusya Devlet Başkanı biz belirli noktaları bombalıyoruz diyor ama durum öyle değil. Tamamen hastane, okul gibi yerleri bombalıyorlar. Çocuk ve yaşlı birçok insan hayatını kaybetti. Polonya, Türkiye gibi ülkeler bize yardımcı oldu. Rusya 3 günde bizi işgal edeceğini zannetti ama yanıldı. Devlet Başkanımız Vladimir Zelenskiy ve yanındakiler kaçmadı, vatandaşlarının yanında durdular. Eminim ki bu savaşı biz kazanacağız. Sadece biraz zaman lazım. Bizim insanımız çok güçlü, sokağa çıkarak tankların karşısında duruyorlar. Biz sadece barış istiyoruz. Çok masum insan öldü."

Victoria İlina, anne ve babasının ise asker olan ağabeyini yalnız bırakmak istemediği için ülkeden ayrılmadıklarını sözlerine ekledi.

"Ailem Ukrayna'da o yüzden aklımda orada"

İryna İlina da ilk anda durumun vahametinin farkına varamadığını belirterek, savaşın kabus gibi üzerlerine çöktüğünü söyledi.

Ailesini Türkiye'ye getirmek için harekete geçtiğini dile getiren İlina, "Bütün uçuşlar iptal edildi. Bu durumu öğrenince çok üzüldüm. Annem gelmek istemedi, 'Oğlumu bekleyeceğim.' dedi. Ben de acil bir şekilde kız kardeşimi yanıma getirmeye çalıştım. Bütün ailem Ukrayna'da, o yüzden aklım da orada. Savaşın en kısa sürede bitmesini umut ediyorum." dedi.

İlina, yakınlarıyla zor iletişim kurduklarını anlatarak, ailesini en kısa sürede yeniden görmek istediğini kaydetti.

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Ukrayna, Türkiye, Polonya, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki ikizinin yanına gelen Victoria'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor - Son Dakika


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