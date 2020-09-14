Türkiye'deki ilk olan yönetim modeli ile tarihi 'Katır Yolu' turizme kazandırılacak - Son Dakika

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi, "Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü" yönetim modeli ile Karabük'teki tarihi Katır Yolu'nun turizme kazandırılacağını söyledi.

Dünya Turizm Örgütü'nün tanım ve ölçütlerini esas alınarak dünyada en başarılı turizm destinasyon çalışması olan Barcelona modeli Karabük'te "Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü" olarak uygulanacak. Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan proje ile Safranbolu ve Eflani ilçeleri arasında 1956 yılına kadar asırlarca ulaşımda kullanılmış olan tarihi 'Katır Yolu'nun turizme kazandırılması planlanıyor.

Şu ana kadar günü birlik turist ağırlayan ve ağırlıklı olarak Safranbolu'da kısıtlı kalan bölge turizmine ivme kazandıracak dinamik bir yapıya sahip olan "Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü" çalışmalarına ilk desteği veren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, KARÜNDER Başkanı Erkan Börekçi bir araya geldi.

Yeni yönetim modelinin önemine dikkat çeken KARÜNDER Başkanı Erkan Börekçi, Karabük'te farklı siyasi görüşe mensup siyasilerin bölge turizminin ve ekonomisinin güçlenmesi adına bir araya gelerek bu çalışmalara katılması olduğunu belirtti.

Karabük turizminin merkezi olan Safranbolu ile bağlantılı güçlenmesi planlanan yeni yönetim modeli sayesinde Keltepe Kayak Merkezini de kapsayan yeni bir turizm rotası oluşturularak bölgenin yaz ve kış aylarında da turist çeken bir yapıya bürünmesini hedeflediklerini ifade eden Börekçi, "Yeni rotalarla tren yolu, kara yolu, yürüyüş rotaları ile turist segmentini değiştirip konaklama süresini yükseltecek çalışmalarımız sürüyor" dedi. - KARABÜK