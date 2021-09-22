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Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak

22.09.2021 11:44
Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak, System.String[]

15 Temmuz ve 30 Ağustos'ta 2 kez gerçekleşen ayak tenisi turnuvalarına destek veren Pamukkale Belediyesi Ekim ayında ilk kez gerçekleşecek olan Ayak Tenisi Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak.

15 Temmuz ve 30 Ağustos'ta 2 kez gerçekleşen ayak tenisi turnuvalarına destek veren Pamukkale Belediyesi Ekim ayında ilk kez gerçekleşecek olan Ayak Tenisi Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Ayak Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Sunkur, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ziyaret ederek, teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye'de bu yılın Mart ayında kurulan Ayak Tenisi Federasyonu'nun Denizli'de kısa sürede düzenlediği 2 etkinliğe Pamukkale Belediyesi destek vermişti. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ayak Tenisi Turnuvası" ile "30 Ağustos Zafer Kupası İl Birinciliği" Pamukkale Belediyesinin destekleriyle yoğun katılımla gerçekleşmişti. Ülke genelinde 81 ilde yapılan il birinciliği müsabakaları sonunda birinci olan takımlar, 18 ilde yapılan bölge birinciliklerinde mücadele ederek 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde Denizli'de yapılacak olan Ayak Tenisi Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Denizli takımı ev sahibi olduğu için bu kupaya katılma hakkını elde ederken, Pamukkale'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2 takım da gelecek. Toplam 21 takım Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Ayak Tenisi Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek. Müsabakalar Pamukkale Belediyesinin destekleriyle Pamukkale Üniversitesi Stadı'nda gerçekleşecek. Bu organizasyon öncesi Türkiye Ayak Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Sunkur, Asbaşkan Oğuz Özer, Genel Sekreter İlyas Bozdağ, Denizli İl Temsilcisi Muhsin Çayan ve beraberindekiler Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti.

PAMUKKALE BELEDİYESİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA DA DESTEK OLUYOR

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spor alanında sadece Pamukkale Belediyesi çatısı altında değil, Pamukkale'de düzenlenen her türlü sportif etkinliklere destek verdiklerini söyledi. Pamukkale Belediyesi olarak 2021 yılını spor konusunda çığır açacak çalışmalara imza atıyoruz diyen Başkan Örki, "Spor tesisi konusunda önemli yatırımlar yapıyoruz. İlçemizin birçok noktasında spor tesislerini tamamlayıp hizmete sunacağız. Bunun yanında sporun her branşına da destek veriyoruz. Ayak tenisi branşı da bunlardan biri. İlimizde 15 Temmuz'da ve 30 Ağustos'ta düzenlenen turnuvalara desteklerimiz oldu. Şimdi de Ekim ayında yapılacak olan Ayak Tenisi Türkiye Kupası ilçemizde yapılacak. Bize güvenip ev sahipliği yapma şansını verdikleri için Ayak Tenisi Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Bu organizasyonla Pamukkale'nin adını ülkemizde bir kez daha duyuracağız" dedi.

"PAMUKKALE BELEDİYESİNİN ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLERİ OLDU"

Ülkemizde Mart 2021'de federasyonun kuruluşunun gerçekleştiğini belirten Türkiye Ayak Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Sunkur, "Ayak Tenisi branşını tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Federasyon olduktan sonra 81 ilde 82 temsilci oluşturduk. Denizli Temsilciliğimize Pamukkale Belediyesi'nin çok önemli destekleri oldu. Denizli'de çok önemli iki özel günde, farklı iki turnuva düzenledik" diye konuştu.

(Eren Elyesa Polat-İHA)

Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak
Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak
Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak

Türkiye Kupası, 15 Temmuz, Pamukkale, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'deki ilk şampiyonaya Pamukkale ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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