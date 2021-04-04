Türkiye'deki İşletmeler Bulut Teknolojisini Kullanmada Ne Durumda?

ABB Dijital Satış Lideri Mehmet Karakaya, Türkiye'de bulut teknolojisinin kullanımını anlattı.

İnsanların veriyi kaynağının dışında işleme konusunda ciddi bir önyargıya sahip olduğunu ifade eden Karakaya, buna karşılık güvenlik regülasyonlarının bulut sağlayıcıları tarafından hayata geçirildiğini ifade etti.

Veri işlemede bulut teknolojilerinin önemine dikkat çeken Karakaya buluta karşı önyargının sadece Türkiye'de değil dünyada da yaygın olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.