TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI

22.07.2022 09:45
TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı.

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı. Soruşturmada ilk operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheli 29 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı. 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı. Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişeğe ele geçirilerek el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
İsrail İran'ı Bakü'deki büyükelçisini tehdit etmekle suçladı İsrail İran'ı Bakü'deki büyükelçisini tehdit etmekle suçladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si...
Kaynak: DHA

Türkiye, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement