Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı - Son Dakika

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

18.05.2021 10:17
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamlarını duyurdu. Söz konusu dönemde Türkiye genelindeki işsiz sayısınin bir önceki çeyreğe göre, 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu[u belirtildi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %43,8 oldu.

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNÜ KATILMA ORANI %50,3 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile %50,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %25,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla %25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla %30,6 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak %41,0 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %54,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,5'i tarım, %21,3'ü sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ 42,7 OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 451 bin kişi artarak 26 milyon 482 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,7 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 32 milyon 699 bin saat artarak 1 milyar 131 milyon 864 bin saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %27,8 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puan artarak %27,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

İŞSİZLİK ORANI %13,5 OLDU

İşsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak %13,5 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %43,3 OLDU

İstihdam oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak %43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişi oldu.

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücüne katılma oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak %50,0 oldu. İş gücüne katılan sayısı 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %17,1 OLDU

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan azalarak %28,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan azalarak %17,1 oldu.

İSTİHDAMIN %69,9'UNU ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ ÇALIŞANLAR OLUŞTURDU

İstihdamın %69,9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,6'sını işverenler, %16,7'sini kendi hesabına çalışanlar, %8,8'ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN 15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇ NÜFUSUN ORANI %24,7 OLDU

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı I. çeyreğinde %24,7 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISININ %29,3'ÜNÜ UZUN SÜRELİ İŞSİZLER OLUŞTURDU

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde 1 milyon 252 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %29,3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu.

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı

İstihdam, İşsizlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)

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