"Türkiye'deki Japonya Resmi Kalkınma Yardımı" faaliyetlerinin 60. yıl dönümü etkinlikleri

" Türkiye'deki Japonya Resmi Kalkınma Yardımı" (ODA) faaliyetlerinin 60. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türk Japon Vakfı'nda düzenlenen programa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkan Yardımcısı Takao Toda, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Miyajima, ODA'nın Türkiye'ye yönelik programının 60. yıl dönümünü tebrik ederek, Türkiye'deki programın ana hedeflerini kent altyapısının desteklenmesi, özel sektör ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye'deki Suriyelilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine destek vermek şeklinde özetledi.

ODA'nın 60 yıllık sürede sağladığı toplam katkının yaklaşık 6 milyar 800 milyon dolar tutarına ulaştığı bilgisini paylaşan Miyajima, şu ana kadar yaklaşık bin 600 gönüllü ve kıdemli uzmanın çeşitli projeler kapsamında Türkiye'de görev yaptığını aktardı.

JICA Başkan Yardımcısı Toda ise 1890'da Japonya kıyılarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin iki ülkenin birbirine gönülden bağlanmasında bir başlangıç teşkil ettiğine değinerek, 1985'de İran- Irak Savaşı sırasında da Türkiye'nin Tahran'da mahsur kalan çok sayıda Japon vatandaşı gönderdiği uçaklarla çatışma bölgesinden tahliye ettiğini anımsattı.

İlerleyen yıllarda da iki ülkede meydana gelen doğal afetlerde Türkiye ve Japonya'nın birbirine acil yardımda bulunduğunun altını çizen Toda, "Tam 20 yıl önce bugün, 12 Kasım 1999'da Düzce'de medyana gelen depremde Japonya'dan acil yardım ekiplerini göndermiştik. Bu vesileyle orada hayatını kaybedenlere rahmet dilemek istiyorum." dedi.

Toda, 2011'de Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde Türkiye'nin Japonya'nın yardımına koştuğunu belirterek, Türk acil yardım ekibinin çok zorlayıcı şartlar altında olmalarına rağmen afet bölgesinde en uzun süre kalan yardım ekibi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen projelerle dünyanın çeşitli bölgelerine kalkınma yardımı faaliyetlerinde bulunduğuna işaret eden Toda, Türkiye ile iş birliğini daha da geliştirme konusunda karşılıklı iradeye sahip olduklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da 1959'da başlatılan ODA programı kapsamında o yıl Türkiye'den Japonya'ya eğitim almak üzere giden bursiyerlerden biri olduğunu belirterek, programın Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü ilişkileri pekiştirmekte oynadığı önemli role dikkati çekti.