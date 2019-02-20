Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Kadınlardan Nijerya'daki Yetimlere Yardım

Türkiye'deki Kadınlardan Nijerya'daki Yetimlere Yardım

55 dakika önce

Türkiye'deki hayırsever kadınlar, Nijerya'da yaşayan Türk aileler aracılığıyla Nijeryalı yüzlerce yetim çocuğa gıda ve eğitim yardımında bulundu.

Türkiye'deki Kadınlardan Nijerya'daki Yetimlere Yardım, System.String[]
Türkiye'deki hayırsever kadınlar, Nijerya'da yaşayan Türk aileler aracılığıyla Nijeryalı yüzlerce yetim çocuğa gıda ve eğitim yardımında bulundu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Hanımlar Komisyon Başkanı Büşra Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'ya bağlı 4 köyde 300 yetim çocuğa gıda ve eğitim yardımı yaptıklarını dile getirdi.

Yardımların Türkiye'deki hayırsever kadınlar tarafından yapıldığını belirten Akyol, "Gıda ve eğitim yardımı yaptığımız bölgelerde insani durum çok sıkıntılı. Bu nedenle buradaki yetimlerin sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Akyol, yetimlere yapılan yardımların pirinç, yağ, makarna, un, şeker ve tuz gibi temel gıda maddeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluştuğunu kaydetti.

Nijerya'daki insanların çoğunun gıda ve eğitim yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Akyol, "Türkiye'den yardımlar geldikçe biz de ilk ihtiyaç sahibi kişilere yardımları ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:04 Kaynak: AA

Abuja, Türkiye, Nijerya, Güncel
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