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Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?
6 saat önce
Türkiye'deki Katoliklerin Noel kutlamalarını İzmir'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor.
Türkiye'deki Katoliklerin Noel kutlamalarını İzmir'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:27
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