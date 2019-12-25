Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?

6 saat önce

Türkiye'deki Katoliklerin Noel kutlamalarını İzmir'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor.

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Türkiye'deki Katoliklerin Noel kutlamalarını İzmir'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor. View on euronews

Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?

Türkiye, İzmir, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:27 
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