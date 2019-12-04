Türkiye'deki konservatuar öğrencilerinin ney'i inegöl'den

Türkiye'deki konservatuar öğrencilerinin Ney'i İnegöl'den

Bursa'nın İnegöl ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Ney kursu öğretmeni, hem ürettiği 13 çeşit Ney'i yurtiçindeki üniversitelerde konservatuar öğrencilerine gönderiyor hem de Almanya ve Belçika ülkelerine ihraç ediyor.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Ney kursunda bulunan 60 kursiyere Ney eğitimi veren 25 yaşındaki Ney üreticisi ve öğreticisi Ali İhsan Güzel, kaybolmaya yüz tutmuş sanatı ayakta tutmaya çabalıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde her yıl Ney kursunu açtıklarını ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Güzel, ayrıca eğitimler sonucunda konserler düzenlediklerini kaydetti.

ÜRETİM DE YAPIYOR

Mini atölyesinin olduğunu aktaran Güzel, Mini atölyemizde öğrencilerimize Ney üflemesini öğretirken hem de üretimi hakkında da uygulamalı olarak bilgiler veriyoruz. Atölyemiz teknik olarak üst düzey olduğu için aynı zamanda Ney üretimimizi de yapıyoruz. Her insanın kendine vakit ayırdığı gibi enstrümana da vakit ayırması gerekiyor. Biz de yok olmakta olan sanatı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. 13 çeşit Ney üretimi yapıyoruzö dedi.

KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİN NEY'İ İNEGÖL'DEN

Ürettikleri Ney'leri yurtiçindeki konservatuarlara gönderdiklerini aktaran Güzel, Aynı zamanda yurtdışından da talepler oluyor. Almanya, Belçika gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Bir yandan hobi olarak üretim yaparken bir yandan da sanatsever arkadaşlarımıza Ney eğitimi veriyoruz ifadelerini kullandı. Kursiyer Gülsüm Doğan da, Tasavvufa olan ilgim sayesinde Ney kursuna başladım. Ney ile bir gönül bağı oluştu. Bu yüzden de öğrenmeye başladım. Oldukça iyi şekilde çalmaya çalışıyorumö diye konuştu.

DESTEK VERİLİYOR

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, Mesleki, sportif kursların yanı sıra müzik alanında da kurslarımız var. Halk kültürümüzün temeli olan saz kursundan tutun popüler kültürün gerektirdiği keman ve gitar kursundan sonra tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanı olan Ney kursumuzda verilmektedir. 60 civarında kursiyerimiz Ney kursundan faydalanmakta. Toplumumuzun temeli olan bu kültürümüzün unutulmadan yaşatılması için elimizden gelen desteği vermekteyizö şeklinde konuştu.