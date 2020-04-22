Türkiye'deki Kovid-19 tedbirleri yerleşik yabancılara güven veriyor - Son Dakika
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Türkiye'deki Kovid-19 tedbirleri yerleşik yabancılara güven veriyor

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sayıları 32 bini bulan yerleşik yabancılar, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle kendilerini güvende hissediyor, sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

Türkiye'deki Kovid-19 tedbirleri yerleşik yabancılara güven veriyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sayıları 32 bini bulan yerleşik yabancılar, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle kendilerini güvende hissediyor, sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre kentte yaşayan 328 bin kişinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan, 82 ülkeden 32 bin yerleşik yabancı, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuyor.

Yerleşik yabancılar, memnun oldukları hizmetleri, çektikleri videolarla da sosyal medyadan paylaşıyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, AA muhabirine, ilçedeki bütün yabancı uyrukluların derneklerin üyesi olduğunu söyledi.

Meclis sayesinde yabancılarla iletişim halinde bulunduklarını anlatan Karaoğlu, yabancı uyruklulara kendilerini ilgilendiren tüm kararları anlayacakları şekilde aktardıklarını dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan yabancıların alışveriş ve para çekme işlemlerinin belediye ekiplerince yapıldığını belirten Karaoğlu, "Yerleşik yabancılar bu süreçte Türkiye ve Alanya'da olmaktan çok mutlu. Biliyorlar ki kendilerini vatandaşlarımızdan ayırmıyoruz. Alanya Belediyesi de salgın nedeniyle gereken her şeyi yapıyor. Ayrıca devletimiz koronavirüsle ilgili ücretsiz tedavi kuralını onlar için de uyguluyor. Dolayısıyla en ufak bir sıkıntı yok. Burada güvendeler." diye konuştu.

"Alınan kurallara uyuyor, sıkıntı yaşamıyoruz"

İlçede 21 yıldır yaşayan yeminli tercüman ve emlak danışmanı Gürcü Anjelika Chezhia ise Türk insanlarını çok sevdiğini söyledi.

Çok güzel bir ülkede yaşadığından hiç yabancılık çekmediğini anlatan Chezhia, şunları kaydetti:

"Burada yaşamak güzel. Salgından sonra da bu fikrimde bir değişiklik olmadı. Alınan kurallara uyuyor, sıkıntı yaşamıyoruz. Aynı şekilde yaşamlarımız devam ediyor. Yetkililer bize ulaştı. Bir sıkıntıda desteğe hazır olduklarını iletti. Türkiye'de çok daha güvendeyiz. Ayrıca Türkiye'nin yurt dışına sağlık malzemeleri göndermesi çok güzel. Bugün ben sana, yarın sen bana. Ne kadar iyilik yaparsan o kadar iyilik sana dönecektir. Cumhurbaşkanını ve çalışanları tebrik ediyorum."

"Maske ve dezenfekte işlemleri ücretsiz"

Alanya'ya 7 yıl önce yerleşen 52 yaşındaki Rus Elena Rudakova ise Türkçe bilmemesine rağmen devletin kurallarını takip edip uyguladığını bildirdi.

Türkiye'de kendisini gayet güvende hissettiğini dile getiren Rudakova, "Alanya'da, Türkiye'de yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Duyduğum, gördüğüm kadarıyla diğer ülkelerde ABD dahil durum vahim ama Türkiye ve Alanya'da gayet ciddi bir kontrol var. Maske ve dezenfekte işlemleri ücretsiz. Bundan çok memnunum." dedi.

65 yaşındaki Alman Ursula Greune ise ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye'de 14 yıldır yaşadığını söyledi.

Burada kendini çok mutlu ve huzurlu hissettiğini anlatan Greune, "Özellikle yaşlı insanların kontrol altında olması gerekiyor. Zaten pandemi nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, ilaç ve de diğer ihtiyaçlar konusunda yardımcı oluyor. İnşallah bir gün gelir bu pandemiden kurtuluruz ve Alanya'nın güzel sokaklarında, plajlarında tekrar yürüyebiliriz. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Alanya." ifadelerini kullandı.

"Alınan önlemler yeterli"

Türkiye'ye 16 yıl önce gelen 64 yaşındaki Moldovalı Efrosinia Kioroglo, yöneticiliğini yaptığı 227 dairelik sitede yabancı uyruklular olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.

Şu anda yetkilerden yardım almadıklarını ancak ihtiyaçları olursa ulaşılması konusunda bilgilendirildiklerini anlatan Kioroglo "Alınan önlemler yeterli. Belediye geldi, ekmek arabaları geldi. Ücretsiz maske dağıttılar. Jandarma uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bu da daha güvende olduğumuzu hissettiriyor." dedi.

"Jandarma iyi çalışıyor"


Türkiye'de 18 yıldır yaşayan 42 yaşındaki Moldova uyruklu Snezhan Kioroglo da evden çıkmamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kioroglo, 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları olduğunda onlara yardım ettiğini belirterek, "Sitede yaşayan bu insanların alışverişini yapıyorum. Dışarıdaki kedi ve köpekleri besliyorum. Bu durumda kimse dışarı çıkmıyor, çıkmasın zaten. Jandarma ve polis bu konuda çok dikkatli, sürekli görüyoruz. Bizim jandarma iyi çalışıyor. Keşke bir iki hafta herkes evde otursa." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık malzemeleri yardımı konusunda çok önemli bir davranış sergilediğine dikkati çeken Kioroglo, "Aynı durum bizde de olabilir. Birileri bize yardım ediyorsa biz de yardım edelim. Sitemizde çok farklı milletten insanlar var ve bizler birbirimize yardımcı oluyoruz. Hepimiz aynıyız." ifadelerini kullandı.

Jandarma, Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:28 Kaynak: AA

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