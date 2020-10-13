Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 62'si "Doğu'nun kuş cenneti"nde yaşıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun kuş cenneti olan Aras Nehri Kuş Cenneti'nin kuş bilimine katkıları her geçen gün artıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Cenneti, dünya kuş bilimi açısından oldukça önemli noktalar arasında yer alıyor.

Alanda her mevsim yapılan halkalama çalışmaları sayesinde bölgede yaşayan kuş türleri ve yaşantıları hakkında önemli veriler elde ediliyor.

Kuzeydoğa Derneğince, gönüllüler tarafından yaklaşık 15 yıldır bölgede sürdürülen halkalama çalışmalarında bugüne kadar 299 kuş türü halkalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde alanda tespit edilen taşçeviren ve bıyıklı sumru kuşları da halkalanınca bu sayı 301'e ulaştı.

Türkiye'de 300'ün üzerinde kuş halkalamayı başaran az sayıda istasyonun arasına katılan Aras Nehri Kuş Cenneti, ulaştığı bu rakamla yurdun en sıcak noktalarından biri konumuna geldi.

Kuzeydoğa Derneğinin başkanlığını yapan Koç ve Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras Kuş Cenneti'nin, Türkiye'nin en önemli kuş istasyonlarından biri olduğunu söyledi.

İstasyondaki halkalama çalışmalarının her geçen gün daha da geliştiğini belirten Şekercioğlu, "Bu yıl halkalanan kuş sayısı 300 türü geçerek 301'e ulaştı. Bu sayede Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 62'si Aras Kuş Cenneti'nde kaydedilmiş oldu." dedi.

Ulaşılan istatistiğin, Aras Kuş Cenneti'nin, yurttaki en zengin kuş cennetlerinden biri olduğunun göstergesi olduğunu aktaran Şekercioğlu, "Dünya kuş gözlem web sitesi eBird'de Aras Nehri Kuş Cenneti Türkiye'de ilk sıradaki sıcak kış gözlem kuş noktası. Yani en çok kuş türünün kaydedildiği sıcak nokta. Türkiye'de 300 kuş türünü geçen birkaç nokta var, Doğu Anadolu'da ise sadece Aras Nehri Kuş Cenneti geçmiş durumda." diye konuştu.

İstasyonda bugüne kadar 120 binden fazla kuş halkalandı

Iğdır'ın, denize kıyısı olmamasına rağmen böylesine bir başarıya ulaştığını ifade eden Şekercioğlu, şöyle devam etti:

"Bu açıdan sadece Kayseri Sultansazlığı ile rekabet içinde. Biz burada taşçeviren ve bıyıklı sumru türlerini kaydederek 300 ve 301. kuş türüne ulaştık. Burada Kuzeydoğa Derneği olarak, Iğdır Üniversitesi, Koç Üniversitesi, (ABD) Utah Üniversitesi ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile beraber halkalama çalışmalarını 2006 yılından beri yürütüyoruz, bu sene 15. sonbahar halkalama sezonundayız. Şimdiye kadar 120 binden fazla kuş halkaladık ve 301 kuş türü kaydettik."

"Türkiye kuş türlerinin yüzde 70'i Iğdır'da kaydedildi"

Iğdır'ın coğrafi şartları nedeniyle kuşlar için vazgeçilmez bir merkez konumunda bulunduğunu aktaran Şekercioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzeydoğa Derneği olarak Iğdır genelinde şimdiye kadar 336 kuş türü kaydettik. Bu sayede Iğdır ilimiz de kuş açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri oldu ve şimdiye kadar Türkiye kuş türlerinin yüzde 70'i, denize kıyısı olmayan, ufak bir yüzölçümüne sahip ama Ağrı Dağı ve Aras Nehri ile beraber çok zengin bir coğrafyayı bulunduran Iğdır ilimizde kaydedildi."