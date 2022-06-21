Bakan Özer: "Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

21.06.2022 16:59

Bakan Özer: "Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" Gaziantep Büyükşehir'den okul kütüphanelerine 350 bin kitap Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te 350 bin kitabın dağıtım törenine katıldı.

Bakan Özer: "Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir'den okul kütüphanelerine 350 bin kitap

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te 350 bin kitabın dağıtım törenine katıldı. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasıyla 2 ayda Türkiye'de 16 bin 361 kütüphane açıldığını belirten Bakan Özer, "Bugün o proje öncesindeki 28 milyon olan kütüphanedeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde 350 bin kitabın dağıtım töreninde konuştu.

"28 milyon olan kütüphanedeki kitap sayısını 70 milyona çıkardık"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencileri sadece akademik becerisiyle güçlü değil aynı zamanda kültür, sanat, spor alanında güçlü gençler yetiştirmek için çabaladıklarını belirten Bakan Özer, "Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilsinler. Devletini, değerlerini bilsinler. 26 Ekim 2021 tarihinde Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde çok önemli bir proje başlattık. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasıyla 2 ay gibi kısa sürede Türkiye'de 16 bin 361 kütüphane açtık. Bugün o proje öncesindeki 28 milyon olan kütüphanedeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 350 bin kitap gençlerle buluşacak. Rastgele kitaplar değil, gerçekten bu ülkenin gönül coğrafyasında yer etmiş olan aydınların, sanat adamlarının kitaplarını öğrencilerimiz ücretsiz olarak alacaklar" ifadelerini kullandı.

"350 bin kitap dağıtacağız"

Beşeri sermayenin değerlenmesinin yolunun kitaplardan geçtiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Kitapların her birinde büyük bir tecrübe, bilgi ve hayat var. Kendini bilme var. Bilmediğini bilmek var, bilmediğini öğretmek var. O yüzden 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor, Ben Okuyorum Türkiye Okuyor' şu anda bizim en büyük mottomuz. Onun için kitap lazım. Bugün bu yaptığımız çalışma da hem dünya klasikleri hem Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği kitaplar, hem bizim medeniyet kodlarımızdaki bütün yazarlarımızın kitaplarını kapsayan 350 bin kitabı dağıtacağız. Her okula ayrıca birer bilgisayar dağıtıyoruz. 600 bilgisayarın da o şekilde sayın valimle ortak bir şekilde bağışını yapacağız" diye konuştu.

Kütüphanelere kitap vermek için Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Vali Davut Gül de, "Gaziantep'te kütüphanesi olmayan 335 okulun tamamına kütüphane yapıyoruz. Bu kütüphanelerin içerisinin zenginleşmesi için çeşitli çalışmalar oldu. 800 bin kitap bu kütüphanelere bağışlanmış oldu. Bugün 800 bin kitabın 350 bin tanesi veriyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz' - Son Dakika

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