Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor - Son Dakika

Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor

7 saat önce

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor, System.String[]

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilecek.


Melek Yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.


Girişimcilik ekosisteminin canlanması adına önemli birlikteliklere zemin oluşturacak Summit Erciyes etkinlik programına www.summiterciyes.com adresinden ulaşılabilir. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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