"Türkiye'deki mevcut yapı stokunun yüzde 80'i yalıtımsız" - Son Dakika

"Türkiye'deki mevcut yapı stokunun yüzde 80'i yalıtımsız"

08.04.2021 10:38

Pandemi sürecinde doğanın yenilendiğine dair sevindirici haberler, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün araştırmasıyla etkisini yitirdi.

Pandemi sürecinde doğanın yenilendiğine dair sevindirici haberler, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün araştırmasıyla etkisini yitirdi. 2020, son 10 yılda kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri oldu. Küresel iklim krizi tüm hızıyla devam ederken, karbon emisyonunu azaltacak yalıtım gibi temel çözümler yeniden gündeme geldi. Türkiye'deki tabloyu değerlendiren Eryap Grup CEO'su Emrullah Eruslu, ülkemizdeki mevcut yapı stokunun yüzde 80'inin yalıtımsız olduğunu açıklayarak "Enerjimizi evlerimizin içini değil, atmosferi ısıtmak için harcıyoruz" dedi.

2020 yılının ilk aylarından bu yana dünyanın her yerinde sıkı bir mücadelenin verildiği koronavirüs salgını, beraberinde getirdiği pek çok olumsuzluğa karşın, özellikle sosyal izolasyonun etkisiyle doğa için bir yenilenme süreci başlattı. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda, sera gazlarının 2020 boyunca düştüğü, kara ve havayolu ulaşımının yarı yarıya azalmasıyla atmosfere salınan fosil yakıt kullanımına bağlı karbondioksit oranının da 2,4 milyar ton azaldığı görüldü. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yapılan güncel bir araştırma, normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla birlikte küresel iklim krizi adına olumlu bir tablonun olmadığını ve 2020'nin son 10 yılda kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu ortaya koydu.

"HER YERDE SIFIR ENERJİLİ YEŞİL BİNALAR TERCİH EDİLMELİ"

Bu seyrin önüne geçilmesi için karbon emisyonunu azaltacak ve doğal kaynakları koruyacak doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmak gerektiğine dikkat çeken Eryap Grup CEO'su Emrullah Eruslu, Türkiye'nin yalıtım karnesinin zayıf olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun ne yazık ki yüzde 80'i yalıtımsız. Doğanın pandemi döneminde kazandığı soluğun kalıcı olmasını sağlamak için, özellikle şehirlerde dört bir yanımızı saran binalarda akıllı ısı yalıtım sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Hatta mümkün olan her yerde sıfır enerjili yeşil binalar tercih edilmeli. Doğal kaynak tüketimini en aza indireceğimiz bir sürdürülebilirlik bilincinin dünya çapında yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"2023 HEDEFİ 10 MİLYON ISI YALITIMLI KONUT, yüzde 7 ENERJİ TASARRUFU"

Yalıtımlı yapıların artırılmasıyla ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını belirten Emrullah Eruslu, "Armatürlerden klozetlere, beyaz eşyalardan ev gereçlerine yaşamın her alanında enerji verimli ürünler almaya özen gösteriyoruz. Bu tasarruflu ürünlerden elde ettiğimiz enerjinin daha fazlası, evlerimizin ısı yalıtımı bulunmayan dış cephelerinden uçup gidiyor. İZODER tarafından hazırlanan raporlar, ülkemizdeki bina stokunun yalnızca yüzde 20'sinin ısı yalıtım mevzuatlarına uygun olduğunu gösteriyor. Yani evlerimizin içini değil, atmosferi ısıtmak üzere enerjimizi boşa harcıyoruz. 2023 hedefleri arasında yer alan 10 milyon ısı yalıtımlı konut hayata geçirilirse, yaklaşık yüzde 7 enerji tasarrufu sağlayabileceğiz" diye konuştu.

"ETKİLİ SONUÇ ALMAK İÇİN KALIN YALITIM MALZEMELERİ KULLANMAK GEREKİYOR"

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla yalıtım sistemleri alanında yoğun Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ve bu çalışmaların neticesinde kullanılan yalıtım malzemelerine yönelik önemli sorunlar saptadıklarına da dikkati çeken Eruslu, "Yalıtım uygulamalarında seçilen ürün tipi kadar ürünün kalınlığı da tasarruf performansına etki ediyor. İklim koşullarına uygun olarak seçilecek doğru kalınlıktaki yalıtım malzemeleriyle yapılacak yalıtım, çok daha fazla tasarruf imkanı sunuyor. Başlangıç maliyetini düşürmek için genellikle daha ince kalınlıklarda seçilen yalıtım malzemeleri, ileriye dönük bakıldığında edilecek tasarrufu azaltarak maliyetin aslında çok daha büyük olmasına neden oluyor. Aynı iklim kuşağında bulunduğumuz gelişmiş dünya ülkelerinde 15-20 cm kalınlığında yalıtım malzemeleri kullanılırken, ülkemizde ise bu kalınlıklar ortalama 3-5 cm arasında kalıyor. Bu da enerjide dışa bağımlı olan ülke ekonomimize büyük darbe vuruyor. Enerji tüketimini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve enerji verimliliği sağlamak için en etkili yöntem daha kalın yalıtım malzemelerinin seçilmesidir" uyarısında bulundu.


Türkiye'deki mevcut yapı stokunun yüzde 80'i yalıtımsız
Türkiye'deki mevcut yapı stokunun yüzde 80'i yalıtımsız

Meteoroloji, Pandemi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'deki mevcut yapı stokunun yüzde 80'i yalıtımsız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

Son Dakika Haberleri
12:31 AK Partili Özlem Zengin, Erdoğan'la ilgili paylaşımını çarpıtanlara ateş püskürdü
12:16 Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
12:02 Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi
11:53 Erdoğan sinyali verdi, gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
11:39 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki koltuk gerilimine ilişkin açıklama: Uluslararası protokol kuralları uygulandı
20:20 Ekiplerin aylardır aradığı adamın cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu
20:01 Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak
19:48 AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı
19:39 Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Gemlik Belediye Başkanı itiraf etti: Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hata
19:19 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Erdoğan: Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmeyi amaçlıyoruz
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç         
12:15
Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi         
11:50
Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin         
11:40
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı         
11:15
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek         
09:22
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 12:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'deki mevcut yapı stokunun yüzde 80'i yalıtımsız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei